"Nahir no tiene fuerza para disparar ese tipo de arma", opinó perito balístico

Luego de que se conocieran los resultados de la prueba de parafina realizada a Nahir Galarza, el perito balístico Rubén Martín explicó lo poco "certero" que es el dermotest y enumeró irregularidades y anomalías en la versión del crimen, las cuales indicarían que es poco probable que la joven haya matado a balazos a su ex pareja Fernando Pastorizzo.

"El arma es muy pesada y cuenta con un martillo muy duro"

La otra versión del crimen

Asesinado a los tiros por su ex

En una entrevista radial, el perito balístico manifestó que "el arma con la que se perpetuó el hecho es muy pesada, de simple acción, siempre deja rastros y tiene un martillo muy duro".Agregó: "Cuando vi a la chica, me cerró menos la versión del caso. Tiene brazos muy pequeños y hay que tener mucha fuerza para apretar el martillo de ese tipo de arma", dijo.Recordó que la víctima fue impactada primero por la espalda y luego, como remate, en el tórax. "Lo mataron de dos tiros, de una forma muy profesional" aseguró.También calificó como "una locura" que el dueño del arma con la que se mató al joven no esté detenido.Según publicó, para concluir, Martín opinó que hay grandes posiblidades de que el padre policía de Nahir, Marcelo Galarza, haya sido el autor del asesinato, y se animó a relatar una posible escena del crimen: "Puede que el padre haya estado en la zona, vio a su hija discutiendo con su novio y, cuando la joven se fue, el hombre se acercó, le dio un tiro por la espalda al chico y luego lo remató. Fue una calentura". Agregó que "lo que buchonea la situación son los dos disparos. El tiro remate es moneda corriente en muchos policías".El hecho ocurrió el viernes último alrededor de las 5 de la madrugada, cuando Pastorizzo fue hallado asesinado en la calle General Paz al 300, al lado de su motocicleta y con dos disparos.Galarza confesó luego haber sido la autora del crimen y dijo que lo cometió con el arma reglamentaria de su padre policía, por quien fue acompañada a entregarse ante la Justicia, que le dictó 60 días de prisión preventiva por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo de pareja y por haber sido cometido con un arma de fuego.Si bien la defensa alega que la chica era víctima de violencia de género, el fiscal sostuvo este jueves que al menos al momento de la detención "no tenía lesiones".El lunes próximo se empezarán a realizar los peritajes sobre los teléfonos celulares de ambos jóvenes para tener un detalle de los mensajes de texto y Whatsapp que intercambiaron en los últimos seis meses y también se analizarán las publicaciones en las redes sociales. En tanto, en febrero se efectuarán los peritajes psiquiátricos a la joven.