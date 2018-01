El fiscal explicó por qué el dermotest a Nahir Galarza dio negativo

Policiales Las restricciones que tendrá Nahir Galarza mientras dure su prisión preventiva

El abogado de Nahir Galarza, la joven que admitió que asesino a su ex novio, Fernando Pastorizzo sostuvo en las últimas horas que la joven no disparó el arma. Víctor Rebosio basó su declaración en la prueba de parafina, que dio negativa en su patrocinada.La conclusión de la pericia ya se había conocido el pasado sábado, cuando el fiscal Sergio Rondoni Caffa, había revelado que la vaina servida fue analizada y peritada junto al arma de Marcelo Galarza, padre de la imputada. La coincidencia está probada, aunque el dermotest de Nahir dio negativo. "Es algo que esperábamos", dijo el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien explicó que. El arma sí es, la cápsula se corresponde, pero la parafina da negativa. A todos les dio negativo, incluso al remisero que estuvo como testigo", agregó.. Estamos en presencia de un caso más de violencia de género de los muchos que nos toca conocer. Acá había una relación enfermiza, donde se procuraban malos tratos. Esa es nuestra línea defensiva", argumentó.Aseguró luego que su defendida "no tomaba ni fumaba", pero resaltó: "Fernando sí consumía. Nahir le contó a su mamá que él le había pedido ayuda para salir de su adicción".Por otra parte, el fiscal Sergio Rondoni Caffa, resaltó que "se habló de muchas cosas, pero yo también tengo un informe de la Policía que habla de que estaba ubicada en tiempo y espacio. En principio declaró como testigo, y esa situación se fue modificando".Al referirse a su declaración, Caffa sostuvo que "hubo una situación de llanto... y creo que le caía la ficha de la situación que había generado. Eso generó una descompensación, y una vez compensada, se la llevó a la comisaría", señaló y aclaró: "ahora, el entender y la descompensación son cosas diferentes. Uno puede entender perfectamente lo que hizo, y luego por el remordimiento, descompensarse. Acá el atenuante sería más la violencia de género, en el caso de que se pueda acreditar. Por eso se verá si el doctor Rebossio podría comprobar este atenuante", remarcó."Pero", defendió el Fiscal. "Creo que eso fue todo lo que pasó", finalizó Rondoni Caffa.