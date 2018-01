"Siempre vimos violencia en la relación", contaron amigos de Fernando Pastorizzo

Sociedad Conmovedores mensajes por el cumpleaños del joven asesinado por su ex novia

En las primeras horas del miércoles, el día que Fernando Pastorizzo debería festejar su cumpleaños, varios amigos, compañeros y conocidos de "Perry" -como era su apodo- le dedicaron mensajes de afecto y pedidos de justicia. Otros optaron por poner la foto del joven con lazos negros en señal de luto.Juani, uno de los amigos de Fernando.Fueron los amigos de la víctima quienes confirman el "vínculo enfermizo" que el joven mantenía con Nahir Galarza, de 19 años, quien confesó que había sido ella quien le había efectuado dos disparos con el arma reglamentaria de su padre policía."La personalidad de ella no era buena. Era agresiva hacia él. Ella no quería que se junte con nosotros, Lo llamaba todo el tiempo al celular", sigue Juani.Los chicos también dijeron que Fernando "era muy reservado" y que nunca contaba nada sobre su relación con Nahir."Fernando era tranquilo. No era de hablar mucho. No era ni agresivo ni violento. Nunca nos peleamos por nada", detallaron los amigos.Sobre cómo era la personalidad del joven, los chicos aseguraron que "era un personaje. Siempre hacía chiste. Siempre quería hacer algo. Tenía una personalidad media rara". Y agregaron: "Quería irse a vivir a Paraná a estudiar administración de empresas".En redes sociales, el círculo cercano de la víctima asegura que Nahir lo amenazaba y agredía físicamente. De hecho, uno de los lemas de la causa fue "Ni uno menos", en referencia a la violencia de género, pero en este caso a la inversa. También proliferan los hashtags #JusticiaPorFernando y #NoTeDuermasGualeguaychú. Porque la ciudad está atenta. Y hoy más consternada que nunca, en el cumpleaños número 21 de Fernando.