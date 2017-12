"Hay dos ataúdes", dijo el abogado de la joven que mató a su ex novio

Policiales Imputaron por homicidio calificado por el vínculo a joven que mató a ex novio

, en relación al homicidio de Fernando Pastorizzo, al tiempo que los primeros informes periciales realizados en Paraná confirmaron que las vainas secuestradas pertenecen a un arma policial.Nahir Galarza se encuentra internada en la sala de Psiquiatría del Hospital Centenario, y el fiscal Sergio Rondoni Caffa espera el alta de los profesionales para tomarle una ampliación de la declaración, ya que. La responsabilidad de Marcelo Galarza es la misma que si alguien te roba un auto y mata a una persona. El jamás imaginó que sucedería lo que sucedió", dijo Víctor Rebossio, abogado de la joven que confesó el asesinado a", declaró ella en la Justicia, según reveló Rebossio.El letrado dijo asimismo que "creo que ya hay numerosos argumentos que llevan a un solo camino".En ese sentido, manifestó que "existe la certeza de que sobre la moto transitaban dos personas con casco. Fiscalía ha trabajado con celeridad, y. Se encuentran los proyectiles, se encuentran armas, el arma está, hay montones de puertas que se abrieron y se cerraron".El abogado ratificó que la chica "no se encuentra en buen estado psíquico, y explicará lo que sucedió, pero no está en situación de libertad. Se encuentra recuperándose, no sé cuándo le van a dar el alta, probablemente a partir del martes. Vamos a ver si puede lograrse la tranquilidad mental"."La responsabilidad debe ser asumida por una persona que está sana. Sé que hay situaciones de violencia alrededor de ella, y quiero saber por qué sucedió", amplió el profesional."La familia Mantegaza y la familia Pastorizzo merecen el más profundo respeto. Respeto el dolor. Que Gualeguaychú no sea tomada como una sociedad violenta, es espantoso lo que sucedió", remarcó Rebossio.Pero hizo notar también que también "".Sobre Nahir Galarza, dijo que "es".El homicidio se produjo alrededor de las 5,30 de la mañana del viernes en el barrio Tomás de Rocamora de Gualeguaychú, donde Fernando Pastorizzo, de 20 años, recibió dos disparos cuando conducía su moto, el primero de ellos en la espalda. Nahir Galarza se presentó por la mañana como testigo, y en la noche del viernes llegó espontáneamente a Tribunales y se hizo cargo del crimen.