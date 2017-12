Imputaron por homicidio calificado por el vínculo a joven que mató a ex novio

Policiales El escalofriante mensaje de la joven que confesó el crimen de su ex novio

En pocas horas se desentramó uno de los crímenes que mayor conmoción generó en la ciudad de Gualeguaychú. El viernes, un joven de apenas 21 años fue ultimado de dos balazos: el primero en la espalda y el segundo en el pecho, cuando ya estaba caído en la vereda de General Paz al 370, entre Pueyrredón y Artigas.El hallazgo fue cerca de las 5.15, cuando aún no había amanecido. Fue un remisero quien encontró a la víctima que agonizaba en el lugar y movía los labios. Inmediatamente dio aviso a la Policía y llamó a una ambulancia que llegó entre 20 y 30 minutos después: Fernando Pastorizzo ya había muerto.El avance de las investigaciones se enfocó en el círculo íntimo de Pastorizzo. La última persona que había estado con él había sido Nahir Galarza, con quien mantenía una, según declararon algunos amigos de la víctima.Nahir, de 19 años, es hija de Marcelo Galarza, perteneciente a la Policía. Actualmente ejerce su trabajo en Gualeguay y es el propietario del arma que utilizó la joven para perpetrar el crimen.En principio, fue llamada a declarar en carácter de testigo por haber sido la última persona con la que Fernando había estado. Con el correr de las horas, la investigación apuntó directamente hacia ella.. Luego, con una orden judicial, se realizó el allanamiento de la vivienda para secuestrar la pistola 9 milímetros. Esto sucedió mientras Nahir se encontraba en Fiscalía declarando, pero aún sin ser señalada como posible autora.Con el correr de las horas,. En horas de la medianoche del viernes, acompañada por sus padres y su representante legal, Víctor Rebossio, confesó todo.El jefe de fiscales, Lisandro Beherán, informó que la joven "se entregó", aunque no brindó detalles de los minutos previos a que se efectuasen los disparos. "Decidimos(del Hospital Centenario) porque hacía horas que había pasado todo y teníamos miedo a que sucediera algo en una celda de la Comisaría del Menor y la Mujer", dijo Beherán,De todos modos, aclaró que, en caso que deba ser medicada. Tomamos la precaución para que no llegue a pasar cualquier cosa", expresó el Jefe de Fiscales.Cuando la imputada se encuentre en condiciones será trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer. Antes, deberá pasar por Tribunales para que se le informe de manera formal su prisión preventiva."Ella está en carácter de detenida, para la prisión preventiva hay que esperar a que esté bien, en condiciones. Eso lo debe cumplir en Comisaría para que no se mezclen procesados con detenidos", aclaró ante la consulta de un posible traslado a una Unidad Penal.Beherán confirmó que. Tiempo que debería cumplir en caso que la carátula se encuadre en "homicidio simple".Pero,El punto de la investigación se centrará ahora en demostrar el vínculo de pareja que mantenían, o no, los jóvenes. En este sentido, desde la Justicia explicaron que, en un principio, el agravante se aplicaba sólo para matrimonios, luego se amplió a parejas estables, y "estos noviazgos que van y vienen, donde aparecen otras personas en el medio" podrían ser descartados como un vínculo que agrave la situación, según explicó el Jefe de Fiscales.En este sentido, trascendió queOtro de los comentarios de los amigos estuvo relacionado a una presunta amenaza de muerte:. Aunque desde Fiscalía no confirmaron la amenaza, sí sostuvieron que la violencia y la conflictividad eran parte de la relación.. "Es algo que esperábamos", dijo el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien explicó que las pistolas 9 milímetros expulsan la pólvora hacia un costado, y no hacia atrás como en el caso de un revólver.El subjefe de Policía, Cristian Ormaechea, explicó aque los hombres y mujeres pertenecientes a la fuerza tienen una responsabilidad administrativa sobre el arma y comparó: "es como un padre con un auto. Si el hijo se lo saca y hace cualquier cosa, no es su responsabilidad". En esta línea, "un policía no puede dormir con el arma en la cintura y tampoco nos obligan a guardarla en una caja fuerte".