Registros Civiles de toda la provincia trabajan en materia de modernización

La directora del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno y Justicia, Vanesa Visconti, remarcó la importancia de desarrollar una instancia que permita el diálogo con todas las delegaciones provinciales.



"Venimos trabajando en el Registro Civil Digital desde el 1 de enero del corriente y la idea es que podamos entre todos diagramar cuales son las cuestiones que faltan, qué fallas tiene, cómo podemos mejorar el sistema para así garantizarle a la ciudadanía una mejor aplicación y más acceso a los derechos; que es lo que más nos interesa como Registro. Entendemos que para poder mejorar las políticas públicas deben ir siendo evaluadas en el transcurso que se van gestando, por eso apostamos a este tipo de encuentros", subrayó la funcionaria a APF.



Entre los temas trabajados en la reunión se encuentra el funcionamiento de Sistema de Registro Civil Digital; el programa "El Registro Cerca Tuyo" y el trabajo que se va a desarrollar a partir de la nueva ley que declara Patrimonio Cultural al Archivo del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas.



"Hoy también reconocimos a los trabajadores que se han jubilado en el registro y que dejaron todo en las oficinas provinciales. Estamos muy agradecidos con cada uno de ellos", agregó Visconti.



Por su parte, Laura Alberto, ex jefa del Archivo Provincial del Registro Civil, se refirió a esta oficina del registro y remarcó: "La ley recientemente aprobada es señal de esfuerzo de mucho años y de mucha gente. Todo este patrimonio cultural va a persistir en el tiempo y esta ley le da el valor que por mucho tiempo pedimos los empleados. Me voy más que feliz, no solo por esto sino por tantos años de servicio a los derechos de la ciudadanía"



Laura Alberto trabajó 37 años en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. También se reconoció a Rollero Héctor Luis y Alberto Laura del departamento Archivo; Fioravanti Rosana, del Hospital Paraná; Bonzi Carmen de Cerrito; Armua Marta y García Daniel de Concordia; Grandoli Dora de Hernandarias; Albornoz Alicia de Santa Elena y Moreyra Miguel de Paraná.