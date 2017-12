Multas en rutas: Circular sin luces encendidas puede llegar a costar $7.572

Política Unos 500 agentes participarán del operativo Verano Seguro 2018

Atento a la llegada de las vacaciones y la salida a las rutas entrerrianas,consultó a cuánto ascienden las multas por infracciones al tránsito vehicular. Tal es así que por faltas leves, las sanciones van desde los 1.262 pesos, y por faltas más graves, remontan a 7.572 pesos."Por, la multa tiene un costo de 300 litros de nafta especial al valor del Automóvil Club Argentino (ACA)", confirmó ael jefe de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, comisario Mario Müller.Con lo cual, si el litro de premium Infinia cuesta 25,24 pesos,"Mientras que por, la multa va desde 50 a 100 litros de nafta especial", agregó. Es decir, que"Si hay otra persona que acompañe al conductor y que esté habilitado para conducir, pueden continuar su viaje, y no se requiere de la tarjeta azul si va el titular del vehículo en el interior", indicó Muller.Según aclaró, si hay municipios entrerrianos, como en el caso de Paraná, que retienen los autos a conductores alcoholizados.De acuerdo a lo que argumentó el responsable de Prevención y Seguridad Vial, la repartición policial estableció objetivos de trabajo para evitar siniestralidad y en ese marco es que se realiza el control de documentación y se labran actas por "adelantamientos indebidos, excesos de velocidad y de pasajeros, o el no uso de luces"."En los puestos camineros contamos con, porque muchas veces, los conductores discuten por esto", aclaró al respecto.En Entre Ríos, el mayor flujo vehicular de turistas se registra sobre la autovía que nace en la ruta nacional 12 y continúa en la ruta nacional 14, y la ruta nacional 127.En ese marco se le consultó a Müller dónde están ubicados los radares que controlan los límites de velocidad permitidos., respondió el comisario, sin revelar sus ubicaciones."Los cinemómetros están distribuidos en toda la provincia, y son rotativos, es decir que cambian de posición para evitar que los conductores sepan que en tal kilómetro está el radar", explicó., sentenció, al tiempo que aclaró que "las balanzas también son móviles, es decir, rotativas".De acuerdo a lo que anunció, tanto Provincia como Nación están entregando más aparatologías de este tipo, a los fines de combatir los excesos de velocidad y peso sobre las rutas entrerrianas.Muller también aclaró que "la Policía no hace fotomultas, no las manda a domicilio, sino que persigue al conductor dentro de los 10 kilómetros para notificarlo de la infracción y convencerlo para que cambie su actitud", indicó.