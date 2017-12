El hermano de Messi sufrió una herida en su lancha y el fiscal quiere detalles

Foto 1/3 Crédito: La Capital Foto 2/3 Crédito: Rosario 3 Foto 3/3

Matías Messi, hermano mayor del astro futbolístico y capitán de Barcelona y la selección argentina Lionel Messi, sufrió ayer a la tarde un accidente cuando conducía una lancha de su familia por el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera, luego del cual la policía halló manchas de sangre en una gran parte de la embarcación y una pistola, a raíz de las cuales el fiscal José Luis Caterina se aprestaba anoche a ordenar su detención.



Matías Horacio Messi, de 35 años, conducía la lancha de la familia Messi y resultó con heridas leves en la cara en el accidente.



Incluso, el joven pudo llegar por sus propios medios a realizarse las curaciones. De acuerdo a las primeras informaciones, Matías estaba navegando solo en esa zona y al llegar al Club de Pescadores de Fighiera manifestó que había chocado con un banco de arena y que sufrió un corte en la cara.



Tras efectuarse las curaciones de rigor, se retiró a su casa en la localidad de General Lagos.



Posteriormente, cuando el personal de la Subcomisaría 11ª fue a inspeccionar la lancha, encontró rastros de sangre en toda la embarcación, por lo que, tras consultar con Fiscalía, el fiscal les ordenó que fueran hasta la casa de Matías a tomarle declaración para poder determinar fehacientemente si el hecho sucedió en el río y, de esa manera, derivarlo a Prefectura Naval Argentina, Delegación Fighiera.



El objetivo de la toma de declaración también busca determinar si había otras personas en la lancha, más allá de que en un primer momento Matías manifestó que viajaba solo en la embarcación.



Cuando los agentes policiales, junto a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron al Country Puerto Paraíso, en General Lagos, inspeccionaron la lancha con motor Mercuri y en su interior hallaron y secuestraron un arma de fuego, pero no pudieron volver a ubicar a Matías Messi, a raíz de lo cual el fiscal Caterina ordenó que lo ubiquen y le comuniquen que se presente, dado que en caso contrario librará una orden de detención, informaron anoche fuentes del Ministerio de Seguridad a La Capital.



Matías Messi fue demorado la noche del sábado 3 de octubre de 2015 en avenida Uriburu al 400, del barrio La Bajada, luego de que Gendarmería encontrara un arma sin autorización en su auto Audi A5.



El incidente ocurrió cuando los oficiales detuvieron el auto de Matías en un control de rutina. Aunque el hermano de la "Pulga" se negó al chequeo y a mostrar los documentos del auto, los gendarmes hicieron una revisión y encontraron una pistola calibre .22 no autorizada.



El hermano del crack empezó a discutir con los gendarmes. La pelea culminó con un corte en una ceja de Matías y dos gendarmes heridos. El muchacho quedó demorado algunas horas en la Comisaría 16ª, hasta que fue liberado el domingo por la mañana, y se le abrió una causa por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.



No era la primera vez que algo así ocurría: en octubre de 2008, Matías fue detenido por llevar un arma en la cintura. Fue indagado por portación ilegal de arma de fuego, pero fue sobreseído por falta de mérito.



Chocó su Audi en agosto



Matías Messi protagonizó un siniestro vial en su Audi negro en la mañana del sábado 26 de agosto último, cuando chocó con un camión en la ruta provincial 21, a la altura de Pueblo Esther, cerca de la casa de su hermano Leonel.



El siniestro, que no registró heridos, sólo causó daños en su Audi, que perdió las ruedas delanteras por el impacto y quedó sobre la banquina. (Fuente: La Capital)