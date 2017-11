Cómo sigue la búsqueda del Ara San Juan, tras confirmarse la explosión

Política Relevarían a la cúpula de la Armada por el manejo del caso del submarino

Tras la confirmación de que "se detectó un evento anómalo singular corto violento no nuclear consistente con una explosión", tres horas después de que el submarino ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, se comunicara por última vez, en una zona del océano que coincide con la ruta que la nave debía realizar hacia Mar del Plata, sigue la búsqueda de la nave., también intentan detectar el ARA San Juan.e. Uno de ellos puede rastrear hasta los 1.500 metros de profundidad.. El vocero de la Armada sostuvo que, en el radio de búsqueda, hay zonas en la plataforma continental en las que la profundidad promedio es de 200 metros, y otras, más allá del talud, en las que alcanza los 1.000, 2.000 y hasta 3.000 metros.. Si no, se reemplaza el peso que ejerce el agua en los tanques que el submarino llena para poder hundirse y flota. Y si eso falla, se libera de contrapesos mecánicos como fierros para lograr emerger", explicó aFernando Morales, perito naval y vicepresidente de la Liga Naval Argentina. Según detalló, por tratarse de embarcaciones militares, los submarinos no tienen caja negra "porque eso implicaría un peligro en caso de caer en manos enemigas". En ese sentido, no hay una pieza específica que permita descifrar un peritaje.