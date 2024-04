Está disponible la plataforma para consultar la normativa de Paraná

Trabaja en el ordenamiento jurídico de las normas municipales de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Unifica la información de manera accesible y funcional para garantizar la consulta de la comunidad sobre la administración municipal.Este sistema informático, que comenzó a funcionar en diciembre del 2022, recopila las ordenanzas vigentes y no vigentes, decretos, resoluciones y normativas sancionadas. Se puede consultar en http://digesto.parana.gob.ar/inicio La plataforma es de fácil acceso y no requiere registro previo para su consulta. Está organizada en cuatro secciones que se encuentran subdivididas según su contenido. De este modo, podemos encontrar normas vigentes, normas no vigentes, la opción de búsqueda avanzada y un espacio de consulta específica.El apartado de normas vigentes está subdividido en tomos según la normativa cargada. Dentro de estos se puede encontrar:—Tomo I. Conformación de las estructuras orgánicas, procedimientos administrativos, ordenanzas, normas municipales y administración personal, entre otras.—Tomo II. Normas sobre materia económica, tributaria, presupuestos, certificado de libre deuda.—Tomo III. Trámites administrativos, habilitaciones de locales y establecimientos, obra pública, medio ambiente, mercados y ferias.—Tomo IV. Normas relacionadas con lo social, cultura, educación, turismo y defensa civil.—Tomo V. Tránsito y transporte.—Tomo VI. Códigos y reglamentos.Por otro lado, en las Normas no vigentes se puede visualizar cinco apéndices desplegables organizados de acuerdo al número de tomos en el que se encontraban cuando estaban vigentes. Búsqueda avanzada, está conformado por seis campos disponibles para completar (título, número, texto, tipo, año y etiqueta de la norma) según la información que se disponga. No es necesario completar todos los campos. Por último, a través de la opción Necesito ayuda se puede enviar un mensaje directo al equipo encargado de actualizar el Digesto para consultas específicas sobre las normativas.Para que el Digesto se mantenga actualizado, el Honorable Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo deben enviar las normativas de alcance general para ser publicadas.