El desgarrador mensaje de la esposa de un tripulante: "Adiós amor"

ADIÓS AMOR. — ?JESICA GOPAR? (@JEKOGOPAR) 23 de noviembre de 2017

"ADIOS AMOR", con estas dos palabras escritas en mayúsculas, Jésica Gopar eligió despedir a su esposo, Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que está desaparecido hace 8 días y que los indicios apuntan a que habría sufrido una explosión en su interior a pocas horas de la última comunicación el miércoles de la semana pasada.Tras ser informada de las novedades, la mujer recurrió a su cuenta de Twitter para expresar sus sentimientos.En la previa, Jésica se mostró siempre esperanzada y pidió que rezaran por la aparición del submarino y sus tripulantes sanos y salvos."Fernando es un padre maravilloso. Mi compañero de todo. Cuando caí, él me levantó. Siempre nos separó el trabajo. Fragata libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa", había escrito ayer junto con otro mensaje: "¿Hasta cuándo? Tengo un hijo. Nunca nos preparan para esto. Yo sola estoy buscando ayuda psicológica, me estoy quedando sin esperanzas y pienso Cómo será todo sin él. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por vos lucho".