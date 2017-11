Las condiciones meteorológicas complican la búsqueda del submarino desaparecido

Sociedad Se conocieron los nombres de 40 tripulantes del submarino desaparecido

Sociedad Cuáles son las opciones para el eventual rescate del submarino ARA San Juan

Internacionales Francisco volvió a rezar por la tripulación del submarino desaparecido

La Armada Argentina reiteró este domingo que, que se perdió el miércoles con 44 tripulantes a bordo, y advirtió que no hay "clara evidencia" de que las siete llamadas satelitales fallidas hayan sido realizadas desde esa embarcación.En tanto, valoró que "por suerte" se pueda seguir con la exploración aérea y precisó que ya se revisó el 80% del área delimitada, mientras que"El, donde debería haber llegado hoy", precisó por su parte el jefe de la base naval de Mar de Plata, Gabriel González."Está realizando el mismo camino que el submarino tenía previsto, tiene muy buen alcance y prestaciones", aseguró el jefe de base naval.Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Francia, Inglaterra y Estados Unidos "pusieron a disposición materiales y recursos humanos" para la búsqueda, aseguró además Balbi, y comentó que "la idea es ir planificando la ayuda".En cuanto a las siete llamadas fallidas registradas por la Armada , las autoridades de esa fuerza advirtieron que "no está confirmado que las comunicaciones hayan partido desde el ARA San Juan"."Se están analizando las llamadas, pero", aseguró González y especificó que las comunicaciones se hicieron a "teléfonos de la Armada y a otros no identificados"."La información brindada por la empresa satelital es que", detalló Balbi, quien aseguró que tratarán de "exprimir esa información para dar con un dato concreto y geolocalizar esos contactos".y que llegaron aeronaves y personal especializado de Estados Unidos con equipamiento de alta complejidad" para colaborar también en la búsqueda.En esa ciudad chubutense la jueza federal Eva Parcio de Seleme informó que "interviene en la investigación por la desaparición del submarino frente a las costas de Caleta Olivia, en el extremo norte de Santa Cruz".La magistrada señaló aque interviene "por subrogación", debido a que el informe que dio la Armada "dice textualmente que el último contacto de la nave se dio en línea horizontal" con Caleta Olivia, que tiene como jueza a Martha Yañez, actualmente de licencia.La causa se abrió el viernes ante la denuncia presentada por la Armada y se caratuló preventivamente como, ya que "no se sabe cuál es el destino y esa es la calificación genérica", explicó.El último contacto con el ARA San Juan, uno de los tres con que cuenta la Armada, fue el miércoles a las 7.30, y el operativo de búsqueda se activó la noche del jueves luego de no recibir la comunicación prevista a las 22.