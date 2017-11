Detectaron siete llamadas satelitales que habrían sido hechas desde el submarino

El mensaje para las familias

Sociedad La dramática espera de los familiares de tripulantes del submarino San Juan

El pueblo argentino muestra su apoyo al submarino ARA "San Juan". En la Base Naval #MardelPlata fueron los vecinos quienes dejaron sus mensajes. ¡Gracias! pic.twitter.com/RZK8fZXv6N — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 de noviembre de 2017

#Hoy en la Base Naval #MardelPlata se celebró una misa para los familiares de los 44 tripulantes del #SubmarinoSanJuan y la dotación de la base pic.twitter.com/hvZK7P5eTn — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 de noviembre de 2017

Tras cuatro días sin señales ni rastros del ARA San Juan, la Armada Argentina informó que recibió este sábadodurante el día en diferentes bases en la costa del país que habrían sido emitidas desde el submarino.Fuentes del Ministerio de Defensa informaron queentre las 10.52 y las 15.42 de hoy, duraron entre 4 y 36 segundos y en ningún caso se llegó a establecer un enlace.Por estas horas, la Armada busca determinar la ubicación desde la cual se trató de establecer las comunicaciones. Para ello,", explicaron en un comunicado, y agregaron: "Con la colaboración de una empresa estadounidense especializada en comunicación satelital, se trabaja ahora para determinar la ubicación precisa del emisor de las señales, ante la presunción de la que podría tratarse del submarino que lleva a bordo 44 tripulantes. La última posición conocida del ARA San Juan fue en el área de operaciones a través del Golfo San Jorge, a 240 millas náuticas, el equivalente a 432 kilómetros".Durante la jornada de este sábado, en la que varios buques y aviones de distintos países se sumaron a la búsqueda del submarino "San Juan", en el área de rastrillaje se detectaron señales que podrían ser intentos de comunicación por parte de la tripulación.El último contacto del submarino ARA "San Juan", uno de los tres con que cuenta la Armada, fue el miércoles a las 7,30, y el operativo de búsqueda se activó en la noche del jueves, después de no recibir la comunicación prevista a las 22 horas de ese día.Desde el miércoles a las 7, momento en el que el submarino tuvo la última comunicación y en el que se conoció que el buque navegaba por el Golfo San Jorge, 240 millas náuticas (432 km) mar adentro, no se sabe nada de su destino.La Armada argentina explicó que la búsqueda se está realizando a la altura del Golfo San Jorge, algo más al sur de la Península de Valdés, a unas 430 millas náuticas (796 km) de la costa.El ARA San Juan, de origen alemán, fue fabricado en 1985, cuenta con propulsión diesel-eléctrico (no nuclear) y hace dos años finalizó su reparación de media vida en astilleros de Buenos Aires.