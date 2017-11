"Creo que están bien", afirmó el papá de la primera submarinista del país

Eliana María Krawczyk, la primera oficial submarinista del país y de Sudámerica, es una de las tripulantes del submarino "ARA San Juan" desaparecido a la altura de Puerto Madryn. La mujer, de 35 años, tiene el cargo de jefa de Armas."Hablé con ella el día previo al embarque, hace 15 días más o menos. Me comentó que llegaron a Tierra del Fuego y que la gobernadora subió al submarino y la felicitó porque una mujer es tripulante", dijo a TN Eduardo Krawczyk, padre de Eliana. "Recemos juntos para que se solucione todo", suplicó el hombre.El padre de Eliana, la primera oficial submarinista del país que integra la tripulación del buque con la que no se tiene contacto desde hace 48 horas, dijo el viernes que atraviesa "un momento dramático" por no tener novedades de su hija."Ella estaba estudiando Biología. En internet encontró la posibilidad de entrar a la Armada. Era la pasión de ella. El amor de ella por el mar. Es muy amante de los perros abandonados, los recoge y los lleva al veterinario. Tiene un corazón inmenso y un gran coraje", relató el hombre en diálogo con Crónica TV. "Yo creo que ellos están bien, hicieron muchos viajes. El submarino está reparado a nuevo", agregó."El reencuentro me lo imagino como nacer de nuevo. Todas las mañanas me levanto para rezar el rosario y pedir por ella y toda mi familia", relató Eduardo y detalló: "Si la tuviera enfrente le diría que estoy orgulloso".Asimismo, atribuyó el "hermetismo" sobre el hecho que mantuvo la Armada hasta el viernes a la mañana "porque no quieren dar falsos datos o falsas esperanzas".Durante una breve conversación radial, Krawczyk recordó que hace tres años asistió a la ceremonia en que su hija recibió el título como primera oficial submarinista del país y contó que ella había iniciado este viaje hace "aproximadamente 15 días".Un grupo de 15 familiares y amigos de la tripulación mantuvo una reunión con las autoridades de la base, "que nos notificaron que hay un problema de comunicación y pérdida de enlace" con el submarino, según dijeron a la prensa tras el encuentro, aunque pidieron reserva de identidad."Descartamos profundamente que se trate de un incendio dentro de la nave", dijeron tras el coloquio, al que llegaron tras conocer la noticia de la búsqueda del buque por los medios de comunicación.En 2009 se convirtió en oficial y tres años más tarde sorprendió a todos solicitando su ingreso a la Escuela de Submarinos y Buceo. Egresó en diciembre de 2012 y se convirtió en la primera oficial submarinista del país.