Sinónimo de superación: Le amputaron una pierna y ahora es profesora de zumba

Belén Pérez es sinónimo de superación. Es que en noviembre de 2016 sufrió un accidente de tránsito la cual la dejó sin una pierna. Sin embargo, su entereza y motivación hicieron que no bajara los brazos.Gracias a la ayuda de su familia, amigos y sobre todo de su terapeuta, Belén"En la zumba encontré la combinación perfecta entre ejercicio y catarsis. Antes de que me ocurriera el accidente amaba ese espacio", relató Belén a

"El 17 de noviembre del año pasado tuve un accidente mientras viajaba a Mendoza para celebrar el cumpleaños de mi novio.. No recuerdo mucho qué fue lo que ocurrió, me sacaron inconsciente", contó.Tras el accidente, la mujer debió ser amputada: "Como psicóloga trabajé con muchas personas con discapacidad. Pero uno nunca se imagina que va a estar del otro lado y lo difícil que es"."Con la ayuda de mi terapeuta, mi familia y mi novio que se vino a vivir a Córdoba, pude superar todo lo que me ocurrió. Fueron mi motor para poder seguir", dijo.A diferencia de otros profesionales, Belén tiene un carisma que le desborda, llenando sus clases de mucha energía y motivación para quienes las reciben.. Al comienzo empecé a mover el tronco y las manos y más tarde incorporé más pasos. Es difícil mantener el equilibrio con una prótesis".Propulsada por su enorme pasión, Pérez se propuso realizar un exigente entrenamiento y logró su principal objetivo, ser la primera persona con pierna ortopédica en dictar clases de zumba:, concluyó.