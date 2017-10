Tras la escala cordobesa, Macri y Obama jugaron un partido de golf

Vestidos con sweaters de color gris y pantalones sport, la cita deportiva entre el presidente y el norteamericano tuvo lugar en la cancha del Buenos Aires Golf Club, un exclusivo club de estilo inglés cuya comisión directiva preside el hermano del presidente, Gianfranco Macri.Dentro del predio se destacó la fuerte presencia de efectivos de fuerzas de seguridad locales y del Servicio Secreto de EEUU, que custodia de por vida a los ex mandatarios donde quiera que vayan.Desde la Casa Rosada remarcaron en todo momento el carácter "privado" del encuentro, alejándolo de cualquier pretensión política ya que los ex presidentes norteamericanos tienen por norma no interferir en los asuntos públicos de su país, y menos aún de naciones extranjeras.Obama arribó ayer al Aeropuerto Internacional de Córdoba para participar de la segunda Cumbre Economía Verde, donde fue recibido por el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el intendente de la ciudad, Ramón Mestre.