"No me di cuenta que él se cayó", dijo la joven que atropelló y mató al rugbier

Sociedad La mujer que atropelló y mató a su novio rugbier lloró durante una pericia clave

- a la salida de un bar en la ciudad mendocina de San Rafael, habló por primera vez desde la cárcel y contó detalles la fatídica madrugada del hecho.La joven, imputada, brindó una entrevista ay ade Mendoza, en la que aseguró que "no vio" al joven rugbier antes de embestirlo con su auto. "Si me hubiera dado cuenta que él se cayó no me voy directamente.", sostuvo Silva en el reportaje.De esta manera, Silva reforzó la coartada que pretende instalar su defensa, que asegura que la acusaday que por ese motivo no vio a la víctima antes de atropellarla. De hecho, el jueves Silva fue sometida estudios oftalmológicos para evaluar su capacidad de visibilidad."No tenía motivos ni nada. No existió una discusión entre nosotros y por más que hubiese sido así, decidimos irnos todos, el grupo de amigos que estábamos ahí, que éramos cinco. Y bueno, nosotros andábamos en un auto aparte y decidimos irnos", agregó la acusada, quien aclaró queEn la entrevista, que será emitida completamente el próximo lunes, Silva fijo que fue ella quien llamó a la ambulancia luego de que el "trapito" le dijo que había atropellado al rugbier. Dijo que frenó cuando el cuidacoches le hizo señas porque "pensé que era para que le pagara".En el adelanto dado a conocer por el medio mendocino, la joven comentó por qué no fue a ver el cadáver de su novio cuando se dio cuenta que estaba muerto:... porque no podía creerlo y tenía esperanzas en la ambulancia".La semana que viene, ya con los resultados de la pericia oftalmológica, se empezará a delinear el futuro de Silva. La fiscal Andrea Rossi deberá confirmar su imputación o reconsiderar la carátula inicial. Podrá solicitar el procesamiento bajo el cargo por el que la imputó o algún otro. También deberá plantear la prisión preventiva y si la cumple en la cárcel o en un domicilio. La última palabra la tendrá el juez Pablo Peñasco.El rugbier murió atropellado el 9 de septiembre pasado tras una presunta discusión con Silva a la salida del bar La Mona, en San Rafael. La acusada sostuvo que tras la caída de Genaro del capot, se fue con su Fiat Idea, realizó la "U" y regresó a entregarle un celular al chico. Sin embargo, no vio el cuerpo tirado (no tenía los lentes) por lo que pensó que "había pisado un pozo".