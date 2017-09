Foto: Camión de "pescado para todos" incumplía normas sanitarias Crédito: Archivo

El camión iba a estar de 8 a 12 en la Feria de Emprendedores de la Economía Social (Maestra Piccini y avenida Rocamora) y de 14 a 18 en la vieja terminal (Chalup y Bolívar). Sin embargo, luego de ser inspeccionado por funcionarios de Veterinaria municipal de Gualeguaychú, el camión que transportaba en forma directa productos refrigerados a través del sistema de venta por kilo tuvo que dar marcha atrás y regresar a su lugar de origen.



Según se informó desde el Municipio, los productos no reunían las condiciones sanitarias para ser consumidas. En algunos casos puntuales no se habrían respetado la cadena de frío, mientras que en otros productos no se detallaba la fecha de procesado y la de vencimiento en las etiquetas.



La iniciativa, para que llegara el transporte con precios populares, fue coordinada por el propio Municipio y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).