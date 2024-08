Califican de “histórica y multitudinaria” a la movilización docente por salario

Foto: Marcelo Pagani y Andrés Bessel

Foto: Alejandra Frank, Guillermo Zampedri y Susana Cogno

Los docentes agremiados en AGMER, SADOP y AMET concretan un paro de 48 horas, luego de la propuesta salarial del gobierno provincial; y en el marco de la medida de fuerza, se movilizan por las calles de Paraná hacia la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.Al respecto, el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani, calificó de “histórica y multitudinaria” a la movilización docente; y se mostró “emocionado” por la convocatoria que tuvo la medida de fuerza. “Lo que está pasando con los salarios docentes y la escuela pública se expresa en la plaza, genuinamente, con miles de docentes que vinieron de toda la provincia”, fundamentó.Agmer convocó a asambleas docentes para el lunes y el martes será el congreso gremial en Colón. “La definición de Agmer siempre fue que las sumas no remunerativas no son parte del salario”, anticipó Pagani en relación a la posibilidad de aceptar o no la oferta salarial del Ejecutivo entrerriano.Por su parte, el secretario general de Amet, Andrés Bessel, confirmó que fue del 91% la adhesión al paro entre los docentes de las escuelas técnicas. “Y el martes viajamos a Buenos Aires por un reclamo a Nación porque no están llegando los fondos para escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia”, acotó en relación al plan de lucha docente.Consultado al gremialista si aceptarán o no la propuesta salarial de la Provincia, éste respondió: “Los montos en negro son un gran obstáculo para firmar el acuerdo, para que no sea impuesto”. “Históricamente, peleamos por salarios en blanco y esto sería un retroceso”, sentenció.“Son dos jornadas de paro con movilización; analizaremos la propuesta durante estos días y el martes será la reunión de Consejo Directivo Provincial para llevar una respuesta concreta el Ejecutivo”, comunicó ala secretaria general de Sadop, Alejandra Frank.“La propuesta salarial fue mejorada, pero hay cuestiones a trabajar, como la suma fija no remunerativa que a los docentes de escuelas privadas nos complica muchísimo”, indicó Frank y confirmó que, en la marcha, había docentes agremiados en Sadop que, por primera vez, participaban de una movilización sindical.Por su parte, el secretario gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, completó: “Estamos ante la movilización más importante de los últimos 15 años, lo que refleja el malestar del colectivo docente vinculado a lo salarial”.“Llegó una multitud proveniente de toda la provincia y se juntará con los compañeros de Paraná”, indicó y fundamentó que la movilización docente es producto de “una situación dramática”. “La adhesión a la huelga docente es superior al 98%”, sentenció.“La situación salarial es dramática”, sostuvo Zampedri. Y especificó: “Un docente que recién se inicia cobra 379.000 pesos, una cifra que está por debajo de la línea de la indigencia; en junio del año pasado, el salario inicial docente representaba el 70% de la canasta familiar y hoy está en el 40%; Entre Ríos estaba en el puesto 11 de la escala nacional y hoy está en el 21”.“Transitamos una pérdida sustancial del salario docente y eso se expresa en la contundencia de la multitudinaria movilización por las calles de Paraná", argumentó.De hecho, 120 docentes nucleados en Agmer Concordia se sumaron a la movilización por las calles de Paraná. “Llegamos a este punto porque el gobierno ofreció, en paritarias, montos en negro que no abarcan a los jubilados, mientras la inflación sigue superando a nuestros bajos salarios”, sostuvo una maestra concordiense.