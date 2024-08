"El interior está harto de injusticias", dice Red Federal de Intendentes

La Red Federal de Intendentes del país emitió un comunicado en el que se refirió a la situación del transporte público de pasajeros.



“Solo subsidios al transporte en AMBA, el Interior está harto de las injusticias y la discriminación. Nuevamente, el Estado Nacional decide todavía más subsidios al transporte, solo para el AMBA. Los usuarios de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, seguirán pagando un boleto de $270.-, sin aumentos. Por lejos, el más bajo del país. Lo pagamos todos los argentinos pero el beneficio es solo para una región. El resto del país, que se las arregle como pueda, sería el resumen”, expresaron.



Esta decisión “profundiza la real brecha que tiene nuestro país: ciudadanos de primera en el AMBA, ciudadanos de categoría inferior en el Interior. El Interior Argentino hace años que solo recibe discriminación y desatención evidente. Se acentúa la desigualdad”.



Indicaron que “la Nación decide aumentar el subsidio de origen nacional al AMBA en 20 mil millones más por mes. Es decir, el aporte que haremos todos los argentinos para una sola región pasa de 64 mil millones a 72 mil millones, por mes”.



Mientras tanto, “todo el Interior seguirá con lo que hoy recibe: cero, ya que el Estado Nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior. Pero desde las provincias, cada vez que cargamos combustible, todos seguimos aportando a este Fondo Compensador. Se eliminó el Fondo, pero no el impuesto que todos pagamos destinado al Fondo”.



Sostienen que “mientras en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano seguirán pagando $270 el boleto, en el Interior los municipios debemos sostener con fondos propios para que nuestros vecinos puedan llegar a sus trabajos, a estudiar, a trasladarse en nuestras ciudades. El esfuerzo es múltiple: los vecinos pagan un boleto que tiende a mil pesos (frente a los $270 de AMBA), los Municipios con fondos propios subsidian una parte muy importante para que no se traslade el real costo del boleto, que ronda los $1700”.



Consideran que “continuar con ficticios equilibrios fiscales nacionales a costa del sacrificio del interior, traslada los perjuicios a las provincias y municipios, además de generar más injusticias y discriminación insostenible. El ajuste pareciera ser parcial y segmentado, solo lo sufrimos en el Interior”.



“¿Hasta cuándo continuará el Interior subsidiando al AMBA? Es momento de terminar con el centralismo y aplicar de una vez por todas el federalismo”, se preguntan.



“Exhortamos a nuestros Gobernadores, a los Senadores y Diputados Nacionales, Legisladores, Concejales, dirigentes de todas las fuerzas políticas, organizaciones, a acompañar a esta Red Federal de Intendentes de todos los partidos, contra esta injusticia y discriminación reiterada. El interior debe estar unido más allá del origen partidario cuidando siempre a nuestra gente. El silencio solo implicaría estar de acuerdo con este perjuicio a los habitantes de nuestras provincias”, manifestaron.



Indicaron que “seguiremos defendiendo a nuestros vecinos de cada una de nuestras ciudades, estamos juntos en esta causa que es justa. Lo haremos en todas las instancias posibles, incluyendo la evaluación de presentaciones judiciales. Y lo haremos cada vez con mayor fortaleza porque sentimos el acompañamiento de nuestras comunidades. Que nadie tenga dudas, somos Intendentes y actuamos, no vamos a esperar de brazos cruzados”.