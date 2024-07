Alicia Fregonese advirtió que descontarán días de paro a los docentes

Compensación del primer semestre

Troncoso detalló la propuesta salarial

Se presentó una nueva propuesta salarial este martes a los gremios docentes, que en detalle implica una oferta que permita que los salarios no pierdan en relación con la inflación mensual de acá a fin de año. También abarcará una suma fija de $200.000, que también contemplará a los pasivos, y una suba del 13,4% del salario mínimo de los docentes, que pasará a ser de $430.000., presidente del Consejo General de Educación,Consultado sobre los días de paro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, ratificó que “el último paro que se le hizo a la provincia, efectivamente se liquidó con descuento y se va a ver reflejado en la presente liquidación y es una decisión del Gobierno: los paros se descuentan y no solamente eso, sino que, además, la decisión política es que se recuperen los días caídos. Es decir, la idea es que se extienda el calendario escolar sobre los días caídos”, remarcó el ministro.Posteriormente, a Elonce la presidente del CGE señaló la importancia de la propuesta realizada: “Reflexionamos mucho para tener una buena propuesta. El gobernador entiende la necesidad de la recomposición, que hay un desfasaje de lo que se liquidó en haberes anteriores y lo que el gobierno podía ofrecer que era en función de la recaudación. Hace un esfuerzo enorme. Recordemos que la recaudación cayó un 25 por ciento. Hoy podemos decir que sigue un 19% de la baja de la recaudación”.Asimismo, llamó a que gremios docentes consideren la oferta: “El gobierno hace un esfuerzo y, de esta manera, estamos pidiendo que acompañen en este esfuerzo con el objetivo de poder seguir con las clases y que los chicos estén en las aulas aprendiendo”.Por otra parte, el ministro, que estará compuesta por técnicos del Gobierno y de los gremios, tanto docentes como integrantes de UPCN y ATE, a los fines de consensuar un número de deterioro delEn la reunión paritaria, el gobierno provincial, planteóanterior que consiste, en igualar los salarios a la variación producida por inflación hasta fin de año; una compensación a través de. Además, los cinco meses consecutivos,El ministro continuó con su explicación: “en tanto, la compensación con suma fija no remunerativa,, tanto para trabajadores activos, como pasivos. Es decir, en esta nueva oferta, se incluye a los pasivos”, resaltó.“La otra novedad, es queque se pagará en cinco cuotas, tanto para trabajadores activos, como pasivos; es decir,”, aclaró el ministro Troncoso.Por último, el ministro Troncoso, sostuvo que se propuso a los gremios docentes, “aumentar el”, remarcó.