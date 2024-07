Cristina Kirchner hablará en un evento sobre política en América Latina

Cristina Kirchner reaparecerá este sábado luego de las elecciones llevadas a cabo en Venezuela, cuestión que aún no abordó la ex presidenta, siendo así una de las pocas líderes políticas que no opinó al respecto. Justamente, la ex jefa de Estado hablará en el cierre de un evento sobre la realidad política y electoral de América Latina, que se realizará en la Ciudad de México.



“Este próximo sábado 3 de agosto llevaremos a cabo la clausura de nuestro Curso Internacional ‘Realidad político y electoral de América Latina’. Contaremos con la ponencia magistral de la ex presidenta de la República Argentina, Cristina Kirchner”, anunciaron desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. La publicación fue compartida por Cristina Fernández de Kirchner.



La reaparición pública de la ex jefa de Estado se da en medio de la polémica por los comicios venezolanos. Los pocos referentes del peronismo que aludieron al tema lo hicieron en forma ambigua o inclinada a respaldar el relato del chavismo. (Infobae)