Se reanuda este miércoles el juicio por el atentado a Cristina

Política Cristina compartió un video que critica la investigación del ataque en su contra

Se reanudan las audiencias esta semana

Nuevo peritaje al celular de Fernando Sabag Montiel

Con la declaración del secretario de Cristina Fernández de Kirchner y otros cuatro testigos, este miércoles 31 de julio se reanuda el juicio que investiga el intento de asesinato de la expresidenta. Con reclamos por la falta de avances en la pesquisa por la autoría intelectual, el debate seguirá centrado en las circunstancias del ataque del año 2022. Además, se va a peritar por tercera vez el celular del principal acusado Fernando Sabag Montiel.La cuarta audiencia del debate que comenzó el 26 de junio pasado comenzará con la declaración de Diego Emiliano Bermúdez Bringue, el secretario de Cristina Kirchner, quien estaba junto a ella el día que no salió la bala de la Bersa calibre 22. El hombre relatará lo que otros testigos ya contaron ante el Tribunal y lo que los videos exhibieron al mundo entero.En esa misma dirección prestarán declaración bajo juramento otras cuatro personas que presenciaron los acontecimientos en la puerta de la casa de Cristina. Se trata de Walter Oscar Ruales, Marcelo Fabián Fernández, Sofía Manusovich y Martina Cángaro. Las dos jóvenes, fueron mencionadas por el testigo Cristóbal Elgueta, quien logró captar el video en el que se ve el arma apuntando a la cara de la expresidenta.En el video, Sofía y Martina estaban junto a él e interactuaron con la custodia de la entonces vicepresidenta después del ataque, a la que le entregaron las imágenes que hoy son prueba fundamental en el expediente.En concreto, no quedan dudas sobre lo ocurrido en vivo y en directo para las cámaras de televisión y relatado por las personas que estaban al momento del intento de magnicidio. Es decir, está dilucidado el hecho material, aunque lógicamente deba quedar plasmado en el juicio.Pero las numerosas pistas por la autoría material y el financiamiento de “Los Copitos” no son parte de este juicio y quedaron apartadas en un segundo tramo de la causa que aún conserva la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti, sin avances significativos. Por eso, funcionarios y dirigentes cercanos a Cristina salieron al unísono a reclamar que se investigue “quién la mandó a matar”.Vía redes sociales hablaron de un “pacto de impunidad” para proteger a los autores intelectuales. "Sectores muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal entraron en pacto de impunidad para que no se sepa realmente que ocurrió. Elevaron a juicio a los autores materiales, pero hay otras vinculaciones", aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.Una de las pistas que señalan “olvidada” es la denominada pista Millman. En ese sentido Mena expresó en su cuenta de X que " la jueza Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono de Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entrega dos aparatos, uno comprado posterior al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio”.Según afirma la querella, el diputado Gerardo Milman, dirigente del riñón de Patricia Bullrich, fue quien le facilitó el perito informático que formateó su celular y los de dos sus asesoras, en las oficinas de la actual ministra.Un testigo declaró en la causa, que Milman es el diputado al que le escucharon decir en el bar Casablanca, frente al Congreso, la frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.De hecho, el celular de Sabag Montiel será requisado por tercera vez el próximo 13 de agosto a las 10 de la mañana. Peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación y de Gendarmería Nacional, harán un nuevo intento por desbloquear el teléfono marca Samsung.La expectativa de la querella por obtener algún tipo de información nueva con el procedimiento es escasa. Habrá peritos oficiales y también de parte, quienes advierten, incluso, que el peritaje puede provocar daños irreparables en el celular.Un teléfono que ya fue reseteado de fábrica en las horas posteriores al ataque, lo cual motivó una investigación paralela en otro juzgado de Comodoro Py. La prueba nodal del caso fue destruida misteriosamente, aunque algo del contenido pudo recuperarse en los dos peritajes anteriores. El peso de los chats y fotografías del aparato de Sabag Montiel es tal que el testigo que presenció el primer intento de apertura del mismo denunció el mes pasado serias amenazas contra su vida.