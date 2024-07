Alimentos: la Justicia rechazó la apelación de Capital Humano

El juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick rechazó este jueves la apelación que realizó el Ministerio de Capital Humano para no cumplir con el fallo que le exigía brindar detalles sobre la distribución de los alimentos almacenados en depósitos.



El cartera que lidera la ministra Sandra Pettovello presentó un recurso contra la resolución del juez de feria Cormick, quien le había impuesto el plazo de 48 horas para explicar cómo se repartirían los alimentos que están guardados en los depósitos de Villa Martelli, Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán.



De esta manera, si el Gobierno no ofrece respuestas en 24 horas entraría en incumplimiento. La mercadería debe ser distribuida entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja el Ministerio.



“Dispóngase que el Estado nacional -Ministerio de Capital Humano- no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos los cuales, deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”, dice la resolución del juez.



La causa se inició a partir de una denuncia que realizaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras conocerse que había alimentos sin repartir, muchos de ellos que ya habían caducado.



En ese marco, el juez de la causa Walter Lara Correa había dispuesto el 12 de julio pasado la distribución de los alimentos, algo que todavía no se concretó.