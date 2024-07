Enersa ofrece “planes de contención” para paliar “subas del gobierno nacional”

Planes de pago



A partir de agosto 2024, casi dos millones de usuarios residenciales de los servicios públicos de luz y gas deberán estar inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para evitar perder la subvención. En este marco, autoridades provinciales y de Enersa realizaron una conferencia de prensa para brindar detalles.Al respecto, la secretaria de Energía, Noelia Zapata, informó que “llamamos a la reflexión a los usuarios que están hoy subsidiados en los niveles N2 y N3. Se recordará que hace dos o tres años la Nación los escribió automáticamente y ahora determinó que esta o inscripción automática se discontinua y depende de la inscripción de cada uno. Por eso queremos que todos tomen conocimiento y realicen el trámite para inscribirse”.Cabe destacar que dentro del esquema de segmentación N2 corresponde a los ingresos familiares bajos menores a 773.385,00 pesos. Escasos recursos. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.En tanto, N3 refiere a los ingresos familiares medios entre 773.385 pesos y 2.706.848,00 pesos. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.“Estas cifras van a cambiar porque dependen de la canasta familiar y muchos van a perder los subsidios si no se inscriben”, dijo al sostener que “al hablar con las Secretarías de Energías de provincias vecinas y por eso pedimos una ampliación en el trámite, pero hoy finaliza el 31 de agosto”.En tanto, el titular de ENERSA, Ignacio Bergallo, precisó que “es importante aclarar que el ajuste tarifario es parte de una decisión del gobierno nacional y la provincia estamos exentas”, dijo al sostener que “los subsidios representan entre el 55 y 62 por ciento de la factura para los usuarios residenciales catalogados como N2 y N3”.Por otro lado, informó que “Enersa está, tratando de minimizar el impacto de la factura, con los incrementos de julio y agosto, implementó una serie de planes de pago tanto para usuarios residenciales como Pymes y emprendedores”.Asimismo, destacó que “los subsidios que quita o disminuye la nación. Es un proceso que se viene haciendo y muchos pagan tarifa plena. Los planes de contención para prever los aumentos del gobierno nacional”.“La provincia sigue subsidiando a las personas de menores recursos, pymes, instituciones de salud. Preocupa que las personas no puedan hacer frente a la apertura de energía”, dijo Zapata.A partir del aumento que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, implementó a partir del 1º de junio para el servicio de electricidad, desde la empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA), pusieron en vigencia cuatro modalidades de pagos para que los usuarios pueden hacer frente al pago de las facturas.El primero contempla a aquellos usuarios tenedores de la tarjeta Sidrecreer, que podrán abonar la factura en tres cuotas sin interés los vencimientos de julio y agosto.El segundo plan está dirigido a las pequeñas demandas relacionadas con el comercio, emprendedores y pymes que van a poder pagar los mismos vencimientos en tres cuotas sin interés.La tercera opción es que se pueden implementar planes a más cuotas, pero con una tasa, que es la activa y efectiva de Banco Nación, que actualmente está en torno al 40 por ciento.Y el último plan contempla a los clientes que tengan tarjetas de crédito o débito, los cuales podrán pagar las boletas en un plan hasta 6 cuotas con una tasa preferencial que puede ser más alta.