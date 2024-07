Rechazo oferta y anuncio de paros: gobierno no pagará suba salarial a docentes

Política AGMER rechazó la propuesta salarial y anunció cuatro días de paro

Política UDA declaró insuficiente la oferta y también realizará medida de fuerza

El Gobierno tomó la decisión de no pagar el aumento salarial a los docentes luego de la resolución que adoptó el congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), este miércoles, en San Salvador, que consideró la propuesta “insuficiente, distorsiva e inconstitucional”. Además, el mayor sindicato del sector decidió aplicar cuatro días de paro: los días 1º, 2, 6 y 7 de agosto.Junto con ello, una suma fija de $120.000 no remunerativa y no bonificable (solo para activos) a pagar en tres cuotas iguales de $40.000, a acreditar con los haberes de los meses de julio, agosto y septiembre. De aceptar la propuesta, el tramo de julio se abonaría por planilla complementaria.Además, se incrementaría el salario mínimo docente para el mes de julio de $379.000 a $418.000.Sin embargo, ante el rechazo esgrimido desde los gremios,