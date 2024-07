Docentes universitarios evalúan no empezar el segundo cuatrimestre

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) lleva a cabo una consulta entre sus afiliados para evaluar la profundización de la lucha, ante el enorme deterioro del poder adquisitivo del salario y la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional



Como gremio de base de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), AGDU puso a consideración de la docencia universitaria entrerriana una serie de medidas y acciones tendientes a fortalecer y profundizar el plan de lucha.



"La pérdida salarial ya alcanza un 50% respecto de la inflación acumulada, mientras que el 4% de 'incremento' para el mes de junio –que, al igual que los aumentos anteriores, fue asignado de manera unilateral– se encuentra lejos de resolver el brutal retroceso salarial de nuestro sector", denunció el gremio.



Asimismo, advirtió que "el gobierno intenta desarticular el conflicto universitario con el magro incremento de los gastos de funcionamiento otorgado luego de la histórica marcha del 23 de abril. Pero la crisis presupuestaria de las universidades nacionales no se resolverá mientras no se resuelva la cuestión salarial", aseveró.



En este marco y tras un primer cuatrimestre con numerosas jornadas de paro, clases públicas y la histórica marcha del 23 de abril, Conadu resolvió poner a consideración el no inicio del segundo cuatrimestre con un paro de 72 horas luego del receso invernal. (APFDigital)