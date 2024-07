Apoyado en los datos del censo, Weiss busca ampliar la coparticipación

Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, estuvo en el programa, de, donde dio cuenta de la gestión que lleva a cabo en la localidad. Además, se refirió a los datos definitivos que arrojó el censo realizado en 2022.“Los estábamos esperando. Arroja que Colonia Avellaneda es la ciudad que más creció porcentualmente en toda la provincia, en más de un 200 por ciento. No obstante, sabemos que el resultado tiene un error: nos arroja que hay 9000 habitantes en una ciudad que tiene más de 3600 viviendas censadas, que nos da un promedio de 2,3 habitantes por vivienda. Nuestro padrón electoral es de 8300 votantes, por lo tanto, no se toman en cuenta a los niños ni a la gente que hizo cambio de domicilio y demás. Son datos que no coinciden”, remarcó.Indicó que “esto no nos permite tener una recomposición del algoritmo coparticipable para nuestra ciudad, para poder abordar las necesidades que tenemos hace mucho”.Destacó que “hay un compromiso muy grande por parte del gobierno nacional, desde el primer momento de gestión. Al tener el censo, el gobernador lo puso como parámetro para iniciar una gestión más fuerte. A partir de acá hay un compromiso asumido de gestionar la reconstrucción y el saneamiento de una ciudad que ha crecido muchísimo. El número del censo la posiciona como la ciudad que más creció en toda la provincia, pero que tiene muchas necesidades y es hora de ponerlas al día”.“Estamos atravesando un momento de muchísima crisis. No tenemos camiones. Colonia Avellaneda es una ciudad con una forestación muy intensa y cada propietario que tiene terrenos grandes hace su poda y por vivienda necesitamos llevar una máquina y un camión para sacar la poda. Es mucho el volumen y la demanda. Lo hacemos con tractor y acopladito. Se nos había roto un camión que transportaba los residuos a Paraná y estuvimos dos meses acopiando en un campo y trasladando con camiones que Rosario Romero nos facilitó para traer a Paraná. Aplicamos en crisis muchísimas acciones para garantizar los servicios”, agregó.Comentó que la recaudación en Colonia Avellaneda “cayó en un 23 por ciento a lo que habíamos previsto y presupuestado. Igualmente, hemos podido mantener los servicios en la contención deportiva, llevar bidones de agua casa por casa, la parte cultural, mantener las ferias, emprendedores. Lanzamos el programa `Comé en Colonia´, que se realizará los últimos jueves de cada mes en la gastronomía que tenemos en la ciudad. Los comedores y locales tendrán un plato con 50 por ciento de descuento. Este jueves habrá promoción en guiso de lentejas, con un costo estimativo de 3000 pesos. Queremos ser alternativa gastronómica, promocionar y difundir nuestros comedores, que son de primer nivel”.Por otra parte, mencionó que “también tenemos que reconstruir la trama vial entera, mejorar la recolección de residuos, entre otras. Provincia nos pidió el listado de obras paralizadas, nosotros tenemos dos de Nación: el jardín maternal que está en 93 por ciento de ejecución; y las lagunas de líquidos cloacales, porque el tema ambiental debe ser abordado. Hay que reconstruir la planta de tratamiento, porque los crudos están siendo volcados al arroyo y nos preocupa. Tenemos que reconstruir y avanzar en todo en lo que ha esta ciudad no se le ha permitido”.