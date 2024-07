La opinión de los gremios estatales tras la reunión paritaria

Política El gobierno propuso a docentes y estatales un porcentaje de aumento y suma fija

El gobierno de Entre Ríos mantuvo reuniones simultáneas con gremios docentes y estatales en el marco de las negociaciones paritarias. La propuesta del Ejecutivo provincial contempla una pauta bimestral (julio-agosto) con un aumento del 5% para julio y un ajuste en agosto acorde a la variación del Índice de IPC. Además, se ofreció una suma fija no remunerativa de $120.000 para trabajadores activos, distribuida en tres cuotas de $40.000 a pagar en agosto, septiembre y octubre de 2024.En ese sentido,dialogó con Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, quien argumentó: “La propuesta del gobierno es bimestral y a su vez, la suma fija en tres meses, para el que estamos transitando el 5%, para agosto cuando se conozca la inflación y en septiembre nos encontraremos en paritaria para resolver, porque no está definido todavía, pero sí el adicional y la suma fija de $40.000 para julio, agosto y septiembre. Asimismo, el incremento para el contrato de obra de $300.000 a $418.000 a partir de julio. Lo otro importante es que hemos avanzado para regularizar la situación de los trabajadores que tienen estabilidad laboral en la primera semana de agosto. Además, el 30 de julio estaríamos reuniéndonos para salud y en la primera quincena de agosto para auxiliares de educación, por eso hablamos de una paritaria integral ya que pudimos avanzar en todos los temas”.Por último, destacó: “Siempre falta, porque estamos muy lejos de lo que necesitamos para vivir dignamente. Hoy, una familia para no caer debajo de la línea de pobreza necesita más de $880.000 y por indigencia más de $340.000. Partiendo de esa realidad, todo lo que podamos avanzar en un contexto económico muy difícil donde el gobernador de la provincia planteó que vamos acordar salarios, a partir de la recaudación y no de la inflación. En ese contexto, tenemos que ir avanzando porque la pérdida del poder adquisitivo nuestro es más de 20 puntos”.“En principio, los aumentos deben ser para todos, el gobierno traía una propuesta que no era para este mes, la logramos acercar y serán las discusiones para que vaya pasando a salarios y lo cobren tanto activos como pasivos. Hoy el gobierno no accedió a que sea para todos, pero en el caso de los empleados públicos, entendiendo la crisis, es un paso adelante”, añadió.“También tenemos que entender la situación de los trabajadores que no podían seguir esperando. Necesitamos que este mes, a parte del conocimiento de la inflación, haya un monto que, en este caso, $40.000 significa un 8% a los sectores de menores ingresos con lo cual, de una perdida entre el 18 y 19%, significa el 50%. Por eso, estábamos en condiciones de firmar esa paritaria comprometiéndonos en sentarnos dentro de 60 días para volver a discutir”, contó.“Para el sector de la provincia, planteamos que el gobierno abra una discusión para que cada uno de los gremios podamos comentar las necesidades que tenemos en cada uno de esos casos. Con respecto a salud, personal transitorio y suplentes extraordinarios, de ver cómo terminamos con esta incertidumbre de que la gente no sabe si tendrá o no continuidad en su trabajo. Habrá charlas por fuera de las paritarias, pero tenderán a regularizar todas estas situaciones”, manifestó.“Nuestro paso siguiente es que en la provincia no queden contratados de obra, sino que pasen todos a contratos de servicios. Si este gobierno habla de estabilidad, de no echar gente, los trabajadores no pueden ser contratos de obra”, concluyó.