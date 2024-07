Sturzenegger exigió el cumplimiento de la norma que avala las SAD

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apuntó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y exigió el cumplimiento de la nueva resolución que avala la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas: "Está obligada a cumplir".



En declaraciones radiales, el funcionario de La Libertad Avanza explicó la nueva normativa presentada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona con relación a las SAD: "La propuesta que hace el ejecutivo no obliga a nadie a nada. Eso es lo que a mí me parece que es impresionante como da miedo la libertad. Lo que dice el DNU sobre lo que hacen las Sociedades Anónimas Deportivas, es que la sociedad va a tener mas libertad para elegir la figura societaria a total discreción y voluntad de los socios y los clubes que quieran hacerlo".



En una crítica hacia la AFA, Sturzengger señaló que "nadie esta obligando a nadie a hacer nada, lo que si parece sorprendente es que la propia organización diga 'yo no quiero que el otro pueda ser libre' porque esta agenda es una agenda libertad". Sturzenegger contra la AFA El ministro de desregulación explicó en declaraciones a Radio Mitre que "el objetivo que persigue el gobierno es la inyección de capital, el fútbol en argentina es una marca global, nosotros exportamos la materia prima pero no exportamos el producto final, mis hijos los fines de semana ven la Premier, porque en Inglaterra no se ve la liga argentina. Es transformar al fútbol como producto final".



Y agregó: "Esta es una manera que el fútbol se ha organizado en muchos países del mundo que ha sido exitoso, es lo estándar casi podríamos decir y que lo hacemos con animo de mejorar la calidad del deporte en argentina, de generar inversiones en argentina, de convertir al fútbol en una marca mucho mas global y ese es el objetivo principal. las reformas son a favor de la inversión al favor del crecimiento, no son en contra de nadie". La AFA volvió a enfatizar su rechazo a las SAD: "Nos oponemos a cambios obligados" En contraposición a la postura de Sturzenegger y del Gobierno, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió al Gobierno después de que publicara en el Boletín Oficial que habilitaba a los clubes del fútbol argentino a convertirse en SAD y ratificó que las entidades deportivas afiliadas deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro.



Desde el Comité Ejecutivo hablaron de una "tergiversada interpretación realizada por ciertos medios de comunicación masivos en recientes publicaciones periodísticas sobre cierta regulación o normativa dictada en la fecha, la cual permitiría a clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas".



Por eso, procedieron a aclarar que la resolución del 15 de julio de la Inspección General de Justicia (IGJ) introdujo ciertas modificaciones en relación a las asociaciones civiles "que tienen domicilio legal exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".



En la misma línea, agregaron: "Solo a título informativo, las modificaciones en cuestión en materia de asociaciones civiles realizadas por la IGJ, a grandes rasgos, permiten que, a partir de la vigencia de la norma (1° de noviembre de 2024), las asociaciones civiles puedan ser socias de sociedades anónimas y/o que las asociaciones civiles puedan transformarse en sociedades anónimas (extremos antes no permitidos)". Foto: Ámbito