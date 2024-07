“Los clubes son de los socios, no pueden transformarse en sociedades anónimas”

Tras reglamentarse la habilitación para convertirse en sociedades anónimas a los clubes y el ingreso de capital privado en el fútbol, desde el peronismo entrerriano salieron a rechazar esta transformación. Fue este sábado desde el Club Juventud Unida, de Gualeguaychú. Se presentarán iniciativas para defender el espíritu bajo el cual fueron concebidos los clubes.



“Los clubes son de los barrios, de los socios, son de los vecinos, son de quienes han hecho crecer a estas instituciones. Las SAD vienen con un fin exclusivamente económico y su único propósito es obtener ganancias”, afirmó el ex gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, quien visitó la entidad deportiva junto al ex titular de Aduanas, Guillermo Michel, los diputados provinciales Lorena Arrozogaray y Juan José Bahillo, y el presidente del club, Cristhian Gómez.



“Privatizar los clubes significa concentrar los clubes más grandes en manos privadas y la desaparición de los clubes más chicos que se quedarían sin apoyo ni masa societaria. Estos clubes que han sido concebidos como espacio de encuentro y prácticas deportivas, y que ya vienen sufriendo los elevados costos de energía y la falta de apoyo del Estado”, resaltó el diputado nacional.



“No hace falta ser una SAD para ser una asociación civil eficiente como son los clubes en Entre Ríos. No solo por las actividades deportivas, sino también las áreas educativas y culturales. En Entre Ríos, los clubes fueron, son y serán de los socios”, expresó el ex titular de Aduanas, Guillermo Michel.



“Vamos a defender el espíritu bajo el cual fueron concebidos los clubes en el país, en el que los socios deciden sobre los destinos de la institución a la que pertenecen", aseguró Bahillo, al anunciar que diputados justicialistas van a presentar un proyecto de ley para que en Entre Ríos se prohíba el avance de las sociedades anónimas sobre los clubes.