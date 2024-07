“Al Presidente no lo van a amedrentar”, afirmó Francos

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se expresó hoy sobre las amenazas recibidas desde Irán tras la declaración de Hamas como organización terrorista.



"Llama la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas. Me tienen sin cuidado las amenazas, cuando de este lado estamos defendiendo la libertad y los derechos humanos de muchos israelíes", dijo en declaraciones radiales.



“Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda”, agregó



“Fue una decisión contundente del Gobierno Nacional”, indicó respecto de la declaración de Hammas como organización terrorista. “Estamos convencidos de poner las cosas blanco sobre negro”, añadió.



“Milei tiene desde antes del inicio del Gobierno, desde su campaña, un compromiso con esto. Ha expresado siempre su linealidad con el Estado de Israel”



El funcionario recordó el momento del atentado a la AMIA hace 30 años. “Estaba reunido en mi casa cuando nos enteramos del atentado. Es increíble que estemos recordando hoy 30 años del atentado, sin Justicia”, dijo al tiempo que precisó que "ha habido muchos errores del tratamiento de este tema.