Inician sumario por falta de liquidación de sueldos en Colegio Histórico

El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Juan Pablo Filipuzzi, anunció que se iniciará un sumario administrativo en el ámbito del Colegio Histórico Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, luego de un reclamo que planteara por falta de liquidación de sueldos docentes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).



A finales de junio último el sindicato de los docenes emitió un duro pronunciamiento que tituló “Vacaciones sin sueldo” y en el que aludió que, al inicio del receso de invierno, trabajadores del Colegio Histórico se quedarían sin percibir sus salarios por inconvenientes administrativos. Se trataba, según dijeron, de docentes que perciben sus salarios con horas y preceptores y la liquidación del adicional por traslado que no se habrían pagado en esa institución educativa que depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader.



“Exigimos al rector de Uader, Luciano Filipuzzi, y al decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi quienes son los máximos responsables de esta situación estar a la altura de las circunstancias y brindar en 24 horas respuestas a las y los trabajadores, dado que dejaron un mes más sin sueldo a quienes viven diariamente del mismo, son sostenes de hogar y no perciben más que dicho salario para sobrevivir”, plantearon desde Agmer Uruguay.



Después de analizar en forma “pormenorizada” el reclamo, la respuesta oficial al reclamo de Agmer provino del decano Filipuzzi. En un texto que firmó el 5 este mes contestó por cada uno de los 14 casos de docentes y preceptores que, según Agmer Uruguay, no cobrarían el salario, y según la Facultad estaría todo encaminado para que así ocurra.



“Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, y en base al análisis de los trámites señalados, se advierte que los mismos han sido enviados por parte del Colegio J.J. Urquiza con diversas demoras, lo que sin lugar a dudas excede nuestro compromiso para subsanar cualquier deficiencia en dichas tramitaciones”, dice la nota de Filipuzzi. “Ante todo el panorama descripto, he de manifestar que desde esta Institución se pone especial foco en las personas, siendo prioridad de la gestión, el debido cobro del servicio efectivamente prestado por los trabajadores, teniendo presente además la difícil situación económica actual y el esfuerzo mancomunado de todos los sectores de la población, y, especialmente, ante el compromiso diario de los trabajadores de la comunidad educativa” de la Facultad de Ciencia y Tecnología.



“En tal sentido hemos abierto en estos días instancias de diálogo con el personal afectado y vuestra entidad gremial para intentar subsanar las problemáticas planteadas en forma inmediata, canales a los cuales seguimos apostando e invitamos a reforzar como mecanismo democrático e institucional”, planteó el decano.



“He de señalar que desde esta Unidad Académica se liquidan más de 700 remuneraciones de trabajadores del Colegio Histórico de Concepción del Uruguay, donde nada de ello es tomado con displicencia y menos aún en instancia de receso o licencia de los agentes. Existe un claro compromiso y preocupación de esta gestión con el pago -en tiempo y forma- de los haberes de los trabajadores de toda la comunidad educativa”, añadió.



Pero “ante la grave situación con motivo de la denuncia” de Agmer Uruguay y “la supuesta mora por parte del Colegio Urquiza en trámites de prioridad para el cobro de salarios” se tomarán acciones para agilizar los trámites y, además, “iniciaremos a la brevedad el correspondiente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder”.

Fuente: Entre Ríos Ahora