Las propuestas de AMET ante la reforma de la Caja de Jubilaciones

El sindicato de docentes técnicos remarcó que “el 3% que nos descuentan a partir de la puesta en vigencia del decreto 1576, no soluciona el problema de la Caja, sólo controla su déficit” · Anunció que propondrá a la Provincia que se compense ese descuento · Por otro lado, rechazó las intenciones de declarar a la educación como servicio esencialDurante el Congreso Extraordinario del 3 de julio, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) fijó posición respecto a las reformas de la Caja de Jubilaciones que lleva adelante el Gobierno provincial.En primer lugar, resaltó que “el 3% que nos descuentan a partir de la puesta en vigencia del decreto 1576, no soluciona el problema de la Caja, sólo controla el déficit de la misma”.Además sostuvo que, ante los acuerdos salariales insuficientes y teniendo en cuenta que los sueldos docentes se ubican “muy por debajo de una recomposición real a la inflación determinada por Indec”. A esto se suma “la eliminación del Fonid y conectividad desde el mes de febrero”, por lo que la reducción real de los salarios es de entre 100 y 150 mil pesos. Apuntó al respecto que “un maestro de taller sin antigüedad está cobrando solo 350 mil pesos en el bolsillo, al igual que una maestra de ciclo de nivel primario sin antigüedad”.De todos modos, el Congreso consideró “indispensable seguir dialogando con Gobierno para lograr llegar a buen puerto con estas medidas, que si bien perjudica económicamente a los activos, no desconocemos que a futuro podrá perjudicar también económicamente a los pasivos”.1.- Restituir el reconocimiento proporcional del 3x1 para las jubilaciones ordinarias especiales docentes sobre los años excedentes de aportes, una vez cumplido el requisito de los 25 años frente directo a alumnos.2.- Pedir una compensación al empleador, o sea al Gobierno provincial, para compensar el descuento realizado por la Caja y así aliviar ese descuento del 3%, el cual está aplicado sobre el último salario, siendo que el 8% de recomposición salarial que tuvimos en el último mes es con base a enero, por lo tanto insistiremos nuevamente en la mesa paritaria salarial, que las recomposiciones salariales sean sobre el último mes liquidado.El cónclave señaló también que otros escalafones “generan grandes desequilibrios, ya que cobran por la Caja de la provincia con convenios de privilegio”, entre los que mencionó a los entes descentralizados. “Estos desfasajes fueron producto de las malas políticas implementadas en el correr de los años, decisiones de los políticos de turno que terminaron afectando la Caja de los trabajadores y las jubilaciones para los mismos”, cuestionó AMET y señaló que “se incluye dentro de estas malas políticas, las jubilaciones de funcionarios elegidos por elecciones generales (Gobernadores, Diputados y Senadores), quienes poseen jubilaciones de privilegio, que sin duda afectan las arcas de nuestra Caja”.El sindicato que nuclea a la docencia técnica entrerriana también tuvo una definición acerca de los proyectos de ley que promueven declarar la educación como servicio público esencial. “No acordamos con esa declaración de esencialidad porque no está en juego la vida de los alumnos según lo ha determinado la Organización Internacional del Trabajo. Se consideran esenciales aquellos trabajos que son vitales para el orden, la seguridad y la salud de la población”, sostuvo AMET.Por otro lado, el secretario general de AMET, Andrés Besel, puso en conocimiento a los presentes sobre todos los temas de política gremial donde se está interviniendo y otros temas que se están gestionado, tanto a nivel provincial como nacional.Comenzó con un resumen de los ingresos de Nación a la provincia donde comunica la continuación del último año del profesorado de Educación Técnico Profesional cohorte 2022, que había cortado su continuidad a principio de año, y que iniciará el quinto cuatrimestre luego del receso de invierno, finalizando el cursado a mitad del año que viene.En cuanto a la Escuela Profesional Secundaria, existe un problema contable que se traduce a lo laboral puesto que solamente se pagó el mes de enero, y donde los contadores del Consejo no quieren avanzar sobre la continuidad de esta escuela proyecto si los fondos no alcanzan para cubrir los gastos que demanda.En cuanto al instructorado, no hay ninguna novedad, por lo pronto no continúa.Respecto al FoNID, está avanzando en diputados un dictamen para lograr implementarlo desde el punto de vista político y legal, donde nuevamente se habiliten los fondos de incentivo docente, aunque existen discrepancias entre los distintos bloques partidarios. Aún hay esperanzas de recuperar esta parte del salario, por lo tanto el reclamo y la lucha continúa. (