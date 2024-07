Milei dijo que su objetivo "es lograr una inflación del 2 por ciento"

El presidente Javier Milei expresó esta tarde que "se está trabajando en un acuerdo para resolver el problema de los puts y el siguiente objetivo es lograr una convergencia de la inflación con la de devaluación". Además, anticipó que el objetivo es lograr una inflación del 2 por ciento.



Así se expresó en una conferencia de prensa en la sede de la Bolsa de Comercio, a la que visitó en en virtud de los 170 años de la institución.



"Gracias a lo que hicimos pudimos avanzar en el fin de la generación endógena de dinero y ahora nos resta resolver dos cuestiones: una es el tema de los puts y la otra es la salida del cepo", indicó y agregó que se va a ir contrayendo la cantidad de dinero, pero advirtió que "hay que tener cuidado de no ahogar la economía por perseguir la tasa de desinflación".



Además, aseguró que "sigue teniendo en la mira al Banco Central" porque "algunos gobiernos se entusiasman con la maquinita" y volvió a elogiar al ministro de Economía Luis Caputo, al que llamó "gigante".



"El ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina", afirmó el Presidente y reafirmó así una vez más la figura de su funcionario en un contexto en el que se lo enfrenta con Federico Sturzenegger, quien acaba de sumarse al Gobierno.



Al comenzar su disertación titulada "Dinero, precios y tipo de cambio", Milei aseguró que "las funciones de exceso de demanda responden a una cantidad a un precio que uno le da", pero aclaró que esa demanda puede no ser de equilibrio siempre.



En ese sentido, señaló que "uno construye un modelo para responder a eso, cuyas soluciones existen, y es estable", pero lamentó que muchos economistas no comprenden esos términos. Y confesó estar sorprendido por el paupérrimo debate de la economía que hay hoy en Argentina.



En el marco de su discurso, el jefe de Estado dijo estar comprometido con el éxito de su plan económico y señaló que "un signo de eso es haber renunciado a su jubilación de privilegio", por lo que tiene que procurarse una buena reputación para seguir trabajando cuando deje la Presidencia.



En otro tramo de su asociación, el Presidente habló sobre el rol del dinero y dijo que "es un medio de pago generalizado que surgió para reemplazar a los bienes transaccionales que no operan como reserva de valor, tiene una tasa de interés negativa".



Y señaló que, en la serie El Zorro, que dijo que "es protagonizada por un personaje anarcocapitalista que defendía la propiedad privada y luchaba contra aquellos que les cobraban impuestos a los habitantes, se puede ver cómo se transaccionaba antes de la existencia del dinero".



En este sentido, aseguró que el dinero viene a solucionar el problema transaccional, pero que el problema es "cuando algunos gobiernos se entusiasman con la maquinita" y confesó que "aún tengo al Banco Central en la mira" por ese motivo. (Ámbito)