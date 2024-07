Martín Menem apura con el armado de la bicameral de inteligencia

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca apurar la conformación de una de las comisiones más relevantes -por afuera de las económicas- del Congreso de la Nación: la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.



El lunes, el titular de la Cámara baja firmó la Resolución Presidencial en donde llama a la conformación de la bicameral. Hasta ahora los bloques que participan presentaron el listado de los senadores y diputados que formarán parte de esta comisión que es “secreta” en su funcionamiento, pero faltan los nombres de Unión por la Patria.



“El lunes Menem llamó pidiendo los nombres de nuestro bloque”, confirmaron fuentes de UP. “Durante siete meses durmió la comisión y ahora les agarró el apuro, por eso ya firmó la Resolución con los nombres de los diputados y senadores de los bloques que enviaron la lista de sus representantes”.



En el bloque opositor denuncian desde el comienzo de la conformación de comisiones que el oficialismo les sacó una silla. En el caso de la bicameral, reclamaba cuatro sillas por Cámara, pero Victoria Villarruel y Menem les asignaron tres, dejándolos en minoría si hay acuerdo con el resto de los bloques dialoguistas.



Por el lado del oficialismo, el apuro, aseguran, tiene que ver con que estos siete meses “Unión por la Patria no pudo resolver su interna” respecto de quienes van a formar parte de la estratégica comisión y que no van a esperar más.



La comisión pone 14 butacas, por lo que la división será de cuatro y tres. Como el kirchnerismo no había informado sobre sus representantes en la Cámara Alta, Villarruel avanzó con las designaciones y nombró Martín Goerling Lara, Mariana Juri, por el radicalismo, al peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos); y a Edith Terenzi, aliada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.



La representación de Diputados hasta ahora está compuesta por los libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger; Cristian Ritondo y Mariela Coletta de la Unión Cívica Radical.



El bloque opositor tiene que aportar seis nombres -tres del Senado y otros tres de Diputados-. Ayer ingresaron los tres representantes de la Cámara Alta: Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” De Pedro y Florencia López.



El año pasado, la bicameral estuvo presidida por el ex radical y actual diputado Leopoldo Moreau, por lo que este año la presidirá un senador. Como La Libertad Avanza no tiene ningún representante, el elegido sería el radical Goerling Lara.



La comisión es una de las más jugosas y delicadas del Congreso, entre otras razones porque funciona con secretismo. Sus encuentros son a puertas cerradas. Ni siquiera suceden dentro del Palacio Legislativo, sino que lo hacen en un salón ubicado en el quinto piso del Anexo del Senado, lejos de las miradas indiscretas.



Entre sus facultades está la de citar a los espías y obligarlos a declarar explicando cuáles son sus tareas. También cuenta con un presupuesto propio que no rinde cuentas y que le permite a los diputados y senadores contratar asesores exclusivos con salarios bastante más altos que los que cobran el resto en las diferentes comisiones. Un dato no menor es que todo lo que ahí se debate y se discute se lo hace siempre bajo una estricta confidencialidad. No hay documentos públicos del trabajo de la bicameral.



Uno de los primeros puntos a debatir será el nuevo formato de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que ahora depende directamente del Presidente de la Nación. El segundo es que podrían investigar al ex jefe de Gabinete Nicolás Posse por presunto espionaje ilegal con la AFI. (Infobae)