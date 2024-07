Adorni: “Nunca tuvimos proyección de que a fin de año se iba a terminar el cepo”

El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó este miércoles que “nunca” estuvo en los planes del Gobierno eliminar el cepo cambiario antes de que termine el año, lo que refleja un cambio en la hoja de ruta que imaginaba el Gobierno de Javier Milei en el inicio de su gestión.El funcionario fue consultado en su habitual conferencia de prensa sobre las nuevas precondiciones que enumeró Milei este martes en su cuenta oficial de X para levantar las restricciones de acceso al dólar.Ahora, dijo el Presidente, esperarán a que la inflación y la devaluación se encuentren “convergiendo” a cero por ciento mensual.“Se tienen que dar tres condiciones en conjunto...Terminar con los pasivos remunerados, Terminar con los PUTs y convergencia de la inflación con la de devaluación en un entorno cercano a cero mensual…”, afirmó el mandatario en X.Esas declaraciones del Presidente dejan entrever que hubo un retraso en la hoja de ruta prevista originalmente. Durante una entrevista concedida en marzo a La Nación +, al ser consultado por la eliminación del cepo, Milei había dicho que prefería “ir sobre seguro como dice el Fondo y apuntarle a mitad de año”.“Si me ponen USD 15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega”, había asegurado en aquella oportunidad.A su vez, Adorni aseguró: “Los tiempos los desconocemos. Nosotros hacemos todo lo necesario para que eso ocurra pero desconocemos el plazo que te marca el rezago de la política económica desde que vos ejecutas una medida hasta que tiene un impacto en la inflación”.Y añadió: “El cepo se va a levantar lo más rápido posible porque para nosotros es algo nefasto y es un símbolo de la falta de libertad. Se va a hacer en el corto plazo y estamos todos deseosos de que ocurra lo antes posibles porque es fundamental para el crecimiento de la economía argentina”.Cabe destacar que las precondiciones para levantar el cepo no se darían este año, según el propio Gobierno. Esto debido a que el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó en el adelanto de presupuesto de 2025 enviado al Congreso que la inflación interanual en diciembre llegará al 130%, lo que implica una tasa mensual de alrededor del 4 por ciento. Asimismo, prometió que el crawling peg se mantendrá hasta fin de año.En tanto, Adorni la semana pasada había dicho: “El Presidente ha explicado por qué el cepo, si bien lo estamos empezando a velar, hemos explicado cuáles eran los pasos que fuimos dando desde el 10 de diciembre y por qué una cosa no es incompatible con la otra”.“Esta idea de que el 11 de diciembre tenía que estar el cepo levantado, la economía desregulada y todo liberado es lo que pensaban muchos de los que querían vernos fracasar a los pocos días de asumir. Era bastante irracional pretender eso”, agregó.

Luego de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, el mercado esperaba alguna señal respecto al régimen cambiario. Sin embargo, el anuncio de Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en la conferencia brindada el día posterior al visto bueno de Diputados, quedó lejos de las expectativas y las acciones y bonos se desplomaron.La medida anunciada se relaciona con que los pasivos remunerados del Central pasan a estar en manos del Tesoro. También, se emitirá una letra de “regulación monetaria” que manejará diariamente el flujo con los bancos. Además de no cumplir las expectativas, fue criticada por algunos economistas. Por caso, Orlando Ferreres lo calificó como el “Plan Bonex” de los bancos.Tampoco hubo señales respecto a la reducción de la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% prometida por Caputo.