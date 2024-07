Fausto Spotorno dejó de formar parte del equipo de asesores de Milei

El economista Franco Spotorno anunció este domingo que dejará de integrar el Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, días después de haber esbozado críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.



“Quiero agradecer a Javier Milei por la gran oportunidad de participar en este Consejo como también a Demian Reidel y al resto de sus miembros. Les deseo a todos el mayor de los éxitos”, escribió Spotorno en su cuenta de la plataforma X.



El economista había apuntado a Caputo y Bausili por la negativa reacción del mercado tras el anuncio de la segunda etapa del plan de estabilización económica oficial y las declaraciones de ambos funcionarios tras la aprobación en el Congreso de la Ley Bases y del Paquete Fiscal.



Consideró, en diálogo con Radio Rivadavia, que generaron expectativas con una medida que “podía haberse hecho con un comunicado”.



“El Gobierno salió con un anuncio un viernes a la noche y en el mercado esperaba algo más. Salió con un anuncio muy técnico, que no está mal, pero fue un anuncio muy técnico sobre un canje del tipo de deuda de los bancos”, juzgó.



Rápidamente, el posteo de despedida de Spotorno fue respondido por el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, Reidel, quien posteó por el mismo medio: “¡Muchas gracias Fausto por tu aporte en el consejo! ¡Abrazo y suerte!”, expresó.



Spotorno, quien se desempeña como director de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados es la primera baja del cuerpo de asesores conformado por Reidel en marzo pasado.



Además, de Reidel y Spotorno, el grupo era integrado por el legislador libertario Ramiro Marra, el empresario Eduardo Bastitta, el economista del CEP Ariel Coremberg, el CEO de Carta Financiera Miguel Boggiano y el director de Econométrica, Ramiro Castiñeira.



Quien también opinó sobre la salida de de Spotorno fue el también economista Carlos Maslatón, ex allegado a Milei.



"Lo rajaron a Spotorno, por causa de la entrevista con Tenembaum y tiene sentido. No puede diferenciar entre su función de analista y consultor y la de puntero político propagandista para lo cual lo nombraron. Spotorno muestra el fracaso del gobierno y que Caputo está destruido”, fustigó Maslatón también en X. Fuente: NA