Petri defendió a las Fuerzas Armadas: “No las demonizamos, no las perseguimos”

En el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se realiza en Brasil, el ministro de Defensa, Luis Petri, dio un duro discurso contra la izquierda y le advirtió a la política que, “más allá de lo económico, es imprescindible dar la batalla cultural”.En el Expocentro de Balneário Camboriú, unas horas antes de que hable el presidente Javier Milei, el funcionario subió al escenario y sostuvo que, cuando llegaron al Gobierno, la actual gestión se encontró con “una Argentina devastada, donde se recreaba y se reproducía la pobreza”.“Ese país cambió gracias a Javier Milei. Hoy estamos derrotando a la inflación, estamos garantizando que haya menos pobres, estamos bajando impuestos y hay equilibrio fiscal después de mucho tiempo”, destacó.En esta línea, Petri advirtió que enfrente está “la izquierda populista que, tras la idea de la necesaria existencia del Estado y de la defensa de intereses superiores, que vaya a saber cuáles son, termina sometiendo a los pueblos, termina coartando sus libertades”.Al respecto, el titular de la cartera de Defensa explicó que el Presidente planteó “tres premisas muy claras”, la primera de las cuales es “estabilizar la economía, desregularla, para que pueda producir”; la segunda es “llevar orden a las calles” y, por último, “reivindicar a las Fuerzas Armadas”.“La izquierda populista las demoniza, contando una historia parcial, y yo les quiero preguntar qué sería de la República Argentina o del Brasil si no hubieran existido Fuerzas Armadas que lucharon por nuestras independencias”, señaló.Para Petri, “todo eso tenía un sentido, que era porque, en el fondo, querían destruirlas o hacerlas inoperativas” y consideró que “esas fueron las políticas que durante más de 16 años se llevaron adelante en manos del kirchnerismo”.“Cuando un país invierte en equipamiento militar, lo que está haciendo es invertir en paz, es garantizar la paz en cada uno de esos países y por eso nosotros estamos llevando adelante un proceso de inversión, de reequipamiento que no tiene antecedentes en el país en las últimas décadas”, destacó.Por último, el ministro condenó enérgicamente “la invasión de Rusia a Ucrania” y remarcó que “no se puede permitir que hayan sido asesinados más de 2 mil chicos y hayan sido secuestrados otros 20 mil, que están alejados de sus familias”.“No podemos ser neutral ante estas circunstancias y tenemos que ponernos del lado de los países que defienden las ideas de la libertad y de la democracia. Por eso condenamos el ataque de Hamas a Israel y defendemos su derecho a ejercer la defensa. No se puede ser neutral ante el terrorismo”, completóPor último, para el titular de la cartera de Defensa, “no hay nada más poderoso que a una idea cuando le llega su hora y en la Argentina, las ideas de la libertad, del respeto a la vida y a la propiedad privada, que enarbola Javier Milei, le llegó su hora”“No alcanza con dar la batalla económica, política o social, es imprescindible dar la batalla cultural, porque la izquierda no solamente arrincona las libertades, sino también lucha por resignificar incluso también el lenguaje”, cerró.