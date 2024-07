La canciller Mondino consideró que el Mercosur está “estancado”

La canciller Diana Mondino, junto a sus pares de la región, participó este domingo en Asunción, Paraguay, de las sesiones plenarias del Consejo Mercado Común del Mercosur (CMC) y consideró que el bloque económico de países “está necesitando un shock de adrenalina”.“Tenemos una mirada crítica sobre el presente del Mercosur y consideramos que su potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo está altamente desaprovechado. El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina”, fue lo que dijo la funcionaria durante su discurso. Mondino consideró que en “la dimensión comercial” le resulta “innegable el estancamiento” que sufre el comercio regional. Para argumentar, explicó que hacia el año 1998, el 25% de las exportaciones de los cuatro Estados Parte se dirigía al propio Mercosur y que, durante los últimos 10 años (2013-2023), ese número fue, en promedio, un 12,5%; mientras que, en el año 2023, siempre según Mondino, estas ventas intrazona se redujeron solo al 11,3%.Mondino expresó que “la Argentina, bajo la conducción del presidente Milei, impulsa una nueva política económica exterior, estratégicamente centrada en la libertad”. En lo que respecta al bloque, reafirmó la membresía de Argentina y reconoció logros del proceso de integración; entre otros, “el haberse convertido en el principal destino de nuestras ventas externas “y “ser el primer escalón del proceso de internacionalización de nuestras empresas, particularmente las PYMES”.En el mismo sentido, la Canciller valoró avances recientes en una serie de temas esenciales para fortalecer la integración regional y la competitividad de las economías de los socios. En materia energética, recordó que “estamos en conversaciones entre Estados Partes para poder abastecer a sus industrias y hogares con el gas proveniente de ‘Vaca Muerta’. En el Mercosur tenemos una exitosa experiencia de comercio de energía eléctrica y construcción de infraestructura común; así que esperamos replicar este modelo en el intercambio de gas”.Además, la funcionaria consideró que “la agenda del bloque posee un alto grado de inercia, que avanza lentamente para la velocidad de los cambios globales. La etapa actual del Mercosur está caracterizada por el ‘gerenciamiento’ y ‘administración’ de distintos acuerdos y compromisos previamente asumidos, pero no tenemos agilidad y capacidad para proyectarnos hacia los temas del futuro. Basta señalar, por caso, que un tópico tan trascendente y disruptivo en la agenda global, como lo es la inteligencia artificial (IA), no es abordado en ninguno de nuestros foros ni es parte de nuestras discusiones”.En materia de relacionamiento externo, la Canciller consideró “indiscutible que hasta ahora el Mercosur no logró facilitarnos el acceso a los grandes mercados extrazona”, y recordó que el bloque no tiene acuerdos comerciales con ninguno de los países o grupos de países que hoy dinamizan -o lo harán en un futuro cercano- la economía internacional. “A esto se suma que contamos con un ‘arancel externo común’ relativamente alto para los estándares internacionales y que, por su alta dispersión y excepciones, dificulta la operatoria de nuestras empresas”, afirmó y anunció que, como fuera adelantado en el ámbito del Grupo Mercado Común, “Argentina presentará en el próximo semestre lineamientos generales para una revisión integral del arancel”, explicó.Mondino puntualizó que “nuestro Mercosur cuenta con las capacidades y recursos adecuados para abastecer las necesidades actuales y futuras de los mercados más exigentes: recursos naturales estratégicos, talento humano de excelencia, una oferta de alimentos de alta calidad, recursos energéticos valiosos para la transición energética, una industria con capacidad innovadora, entre otros. Tenemos que lograr desarrollar este potencial”.Posteriormente, la Canciller argentina destacó que el gobierno nacional ha tomado una gran cantidad de medidas para normalizar el comercio exterior del país y favorecer la libre importación de bienes y servicios desde los países miembros del bloque. “Es un trabajo en proceso, lento y caro sobre el cual he conversado bilateralmente con todos ustedes y que nuestros equipos técnicos han ido informando también en el ámbito del Mercosur”.Este camino “desregulador”, afirmó, será profundizado a partir de la aprobación de la Ley Bases, la cual contiene una “gran cantidad de disposiciones con impacto positivo para el intercambio comercial con nuestros socios”.Al cierre, la titular del Palacio San Martín reiteró la intención de “promover, desde el seno mismo de este Consejo del Mercado Común, en la responsabilidad que nos toca como conducción política del proceso de integración y tal cual lo hicimos desde el Grupo Mercado Común, un ‘aggiornamento’ institucional del Mercosur que, respetando su esencia intergubernamental, facilite sus procedimientos para la adopción de decisiones. Esto le permitirá al bloque adaptarse a los desafíos que presenta el escenario internacional”.Mondino propuso también trabajar en una nueva dimensión del “aggiornamento” vinculada con la agenda externa del bloque que contemple la aplicación secuencial de nuevas modalidades de negociación, más flexibles, con terceros países o grupos de países tanto de la región como del resto del mundo, con vistas a alcanzar un entendimiento en ocasión del 30° aniversario de la firma del Protocolo de Ouro Preto, en diciembre próximo.Reafirmó que la Argentina no tiene dudas de que los Estados Partes han asignado una prioridad absoluta a la agenda externa del Mercosur, donde además de las negociaciones en curso con la Unión Europea y con EFTA, debemos avanzar en otros frentes de negociación con países de América Latina y con países y agrupaciones de otras regiones, mencionando, por ejemplo, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Panamá, Guatemala y Ecuador, países que representan, en conjunto, un mercado de 375 millones de personas y un PBI de casi USD 500.000 millones.Respecto de otras regiones, mencionó como ejemplo, la propuesta de Indonesia de firmar un tratado de libre comercio, lo cual podría hacerse también con Vietnam dado que juntos representan un mercado de 375 millones de personas y un PBI de más de USD 1.7 miles de millones. También mencionó a África y a los países del Golfo. “Acabamos de lanzar negociaciones con Emiratos Árabes Unidos y queremos negociar con el resto de países de esa región”, concluyó.