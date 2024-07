Alfredo Francolini fue designado director de la Caja de Jubilaciones

Trabajo y antecedentes

El ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia, Manuel Troncoso, junto a Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, pusieron en funciones a Alfredo Francolini, como nuevo titular de la delegación Concordia de la Caja de Jubilaciones.El ex titular del IAPV, ex intendente de Concordia y ex precandidato a intendente del PJ, asumió esta tarde, durante un acto realizado en Oficinas de la Delegación de Trabajo de Concordia.“Alfredo Francolini fue un muy buen intendente, es un gran dirigente y una gran persona. También tiene mucha experiencia para aportar en términos de gestión, de conocimiento del Estado y en términos de proximidad del Estado, tanto municipal, provincial como nacional, con la ciudadanía y los vecinos”, dijo Troncoso a Elonce y agregó que “su función al incorporarse al Directorio de la Caja de Jubilaciones en un contexto nacional difícil por el cierre de delegaciones del Estado nacional en las ciudades y provincias, pero junto al Gobernador y el presidente de la Caja, hemos decidido que es importante abrir puntos de contacto con la ciudadanía”, resaltó.“En muchos lugares, la Caja no está presente y buscamos que tenga puntos de contacto con la gente. Esto implica una tarea colosal, porque algunos puntos hay que fortalecerlos y otros se deben abrir. Sé que Francolini, va a hacer el trabajo de interfaz entre los municipios, la ciudadanía y la Caja. Creemos que tiene un aporte insoslayable en ese sentido”, sostuvo.Francolini, exviceintendente de Enrique Cresto, también fue intendente interino durante gran parte de la última gestión de Cresto, cuando este último asumió como administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), ocupando ese cargo desde mediados del 2019 hasta fines del 2022.Además, Francolini fue precandidato a intendentes en las PASO del PJ del año pasado, quedando en tercer lugar detrás de Ángel Giano y Armando Gay, quien finalmente se quedó con la candidatura peronista.Al respecto del origen justicialista de Francolini, el ministro Troncoso consideró que “esto demuestra la vocación política y la visión del Gobernador, que muy lejos de cerrar el Gobierno sobre los colores del propio frente, estamos sumando un dirigente de origen justicialista, tal como los hay otros en el Gobierno provincial de Frigerio”, remarcó al dialogar con Elonce y otros medios.Asimismo, Troncoso se refirió al comunicado del bloque justicialista de senadores que hablaron de “creación de nuevos cargos políticos”. En referencia al escrito, el ministro sostuvo que “es un poco contradictorio el comunicado. Esto no se trata de ampliación de cargos políticos. Por el contrario, hay una reducción de cargos políticos en la Caja de Jubilaciones durante esta gestión”, señaló Troncoso.Francolini fue consultado sobre su asunción durante un gobierno de otro cuadro político diferente al que pertenece y al respecto, el ex titular del IAPV, sostuvo que “es una satisfacción que me tenga en cuenta, un partido político del que no pertenezco y con el que competí”, consideró y agregó que “cuando tuve esta propuesta, planteé el tema con mi grupo político y todos estuvieron de acuerdo en que acepte el cargo”, contó Francolini.“Es importante que la ciudad, la provincia y la Nación, estén bien y que todos aportemos nuestro granito de arena, más allá del espacio al que pertenezcamos”, afirmó Francolini a Elonce.“Tenemos que trabajar entre todos para fortalecer la ciudad y la provincia”, resumió el ex vice intendente.Por su parte, el titular de la Caja de Jubilaciones, sostuvo en diálogo con Elonce que “la misma resolución de la carrera administrativa, que fija el nuevo organigrama, contempla la implementación de las dos vocalías vacantes en cargos de directores, para cumplir estas funciones del nuevo perfil que adopta la Caja de acercarse a los municipios”, afirmó."Este organismo se ha reinventado en seis meses con un trabajo serio, ordenado y responsable para afrontar el desafio de bajar el deficit y llegar a todos los rincones de la provincia", indicó Bagnat y agregó: "Confiamos en Francolini por su capacidad y trayectoria para ocupar este cargo y ser el vínculo con el territorio".A partir de este mes Alfredo Francolini estará al frente de la vinculación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia con cada una de sus delegaciones, así como de avanzar en nuevos puntos de contacto con aquellos municipios que no cuenten con una.El nombramiento se da en el marco de un reajuste en el organigrama y la carrera administrativa dispuesto por el directorio de la Caja que disminuye de 204 a 160 los empleados de carrera y la puesta en funciones de dos cargos jerárquicos vacantes como directores, se dio a conocer.