Presentaron herramientas financieras para potenciar el desarrollo productivo

El gobernador Rogelio Frigerio, junto al titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, participó de las jornadas de articulación público-privada que organizó el organismo, donde se dieron a conocer herramientas financieras para el desarrollo productivo de la provincia.Cabe señalar que en el marco de la línea de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos es la provincia que más créditos gestionó, alcanzando los 4.686 millones de pesos.En la oportunidad, el mandatario señaló que el objetivo del encuentro es explicar las herramientas con que cuenta la provincia a través del CFI, para que se propaguen en territorio y "tiene que ver también con el rol del Estado, de impulsar el desarrollo económico de la sociedad, en este caso de Entre Ríos, propiciando la generación de riquezas y de empleo en el sector privado"."Esto habla de la avidez por el trabajo, por la producción, por aumentar la capacidad productiva y de empleo que tiene nuestra sociedad", subrayó y afirmó que como gobernante "me sirve mucho eso, porque a pesar de las tremendas dificultades por la que atraviesan, los productores no bajan los brazos. Y es un ejemplo para nosotros, quienes tenemos responsabilidades en el sector público".En ese marco, indicó que en momentos en que no hay plata, hay que buscar herramientas que permitan salir adelante, "trabajar junto con organizaciones como el CFI, para mejorar la posibilidad de entregar créditos a nuestro sector productivo".Mencionó además la decisión de "apalancar una herramienta muy buena que tiene la provincia, que es el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer)", lo cual se va a hacer con la colaboración del CFI.Finalmente, destacó el rol del CFI, al cual lo une una relación, incluso familiar, que se remonta al origen del organismo "en un momento de nuestra historia donde mi abuelo tuvo una participación importante, allá por el gobierno de Frondizi. Él siempre me hablaba de cómo había sido la génesis de la decisión de conformar el Consejo Federal de Inversiones y de contar con este instrumento, en un momento donde el desarrollo económico empezaba a ser una palabra conocida", comentó y valoró la importancia de este organismo para el federalismo y la interrelación de experiencias.Por su parte, el presidente de CFI Argentina, Ignacio Lamothe, destacó el trabajo que viene desarrollando con la provincia mediante un fluido vínculo de cooperación con funcionarios, legisladores e intendentes entrerrianos. Sobre los instrumentos presentados en la jornada, remarcó que "tienen por objeto apalancar un proyecto que tiene el gobernador, que es la diversificación de la matriz productiva, la complejización de los sectores productivos entrerrianos, la internacionalización de la economía de Entre Ríos"."Esto requiere que el sector público de Entre Ríos y el CFI trabajen mancomunadamente. Celebramos esta iniciativa, este impulso que se le está dando a los sectores productivos entrerrianos. Esta es una provincia muy dinámica e importante para el entramado productivo nacional. La industria necesita que el sector público la acompañe con instrumentos concretos, técnicos y financieros. Tenemos especial compromiso con esta política y queremos acompañarlos", subrayó Lamothe.El mandatario encabezó la jornada, que se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, con la presencia además de la intendenta de Paraná, Rosario Romero; del director de Coordinación del CFI, Nicolás Cebela; ministros, legisladores, representantes de Entre Ríos ante el organismo; de la Región Centro; del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer); del sector productivo y de cámaras y empresarios.La gestión para la toma de los créditos es totalmente gratuita para quienes deciden utilizar esta herramienta y cuenta con la asistencia de técnicos del CFI. El gobierno provincial, a su vez, lleva adelante acciones para bajar los costos de tasas de interés, comisiones bancarias y comisión para las garantías hipotecarias.Se plantea además, financiar encadenamientos productivos y no sólo proyectos aislados, y ampliar la cobertura, para que puedan acceder desde los pequeños productores monotributistas de la economía familiar hasta los exportadores, a quienes se acompaña con prefinanciamiento de exportaciones.En el marco de las herramientas presentadas, figuran líneas de financiamiento vinculadas a lo productivo, por un total de 3.300 millones de pesos, las cuales fueron anunciadas por el mandatario en el mes de mayo de este año. Estos son: Financiamiento a cadenas productivas (2.000 millones), Financiamiento verde (1.000 millones) y Desarrollo productivo y financiero de las mujeres (300 millones). En la ocasión, el mandatario hizo entrega de certificados a cuatro productores que ya cobraron estos créditos.También se puso a disposición el Fondo de Garantía del CFI, que permite certificar garantías por más de 500 millones de pesos. Ya son tres los proyectos gestionados a través de esta herramienta por un valor total de 1.500 millones de pesos: Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts.El gobernador se reunió además con jóvenes entrerrianos que están cursando la quinta edición del programa de formación federal Gestión para el desarrollo, que comenzó en abril de este año y cuenta con más de 400 participantes activos en todo el país, 17 de Entre Ríos.