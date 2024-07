Tensión en UOCRA Paraná: desalojaron a usurpadores que tomaron la sede sindical

Foto: Una de las camionetas en las que arribaron los usurpadores.-

Foto: Destrozos en la toma de la sede sindical.-

Video: Disturbios en la sede de UOCRA en Paraná por “violenta usurpación”

La fiscal Jimena Ballesteros y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, negociaron la salida "pacífica" de quienesdurante la mañana de este viernes.registró en imágenes el momento en el que se produjo el, destacó el jefe policial a nuestro medio.“En lo referido a lo sindical, no negocié nada; solo les hice saber a las partes la necesidad, en este clima de tensión y previa intervención policial para que la situación no pase a mayores,y después, lo solucionen fuera de aquí”, sostuvo González.En una primera instancia, el comisario descartó la presencia de armas de fuego y explicó que antes del traslado de estas personas, “se hicieron palpados e inspecciones" y no tenían armas. De todas maneras restaba la requisa de la sede por parte de la Dirección Criminalística, que también hará el relevamiento de daños para elevar un informe a Fiscalía., varios de los integrantes del grupo de usurpadores son de Paraná, y se solicitó una intervención especial para desalojar la sede sindical, porque temían algún tipo de represalia por parte de los agremiados a la UOCRA.Hasta el momento se desconoce quiénes son y cuáles son los motivos por los cuales arribaron a Paraná para la toma de la casa gremial.se vivieron durante la mañana de este viernes frente a calle Andrés Pazos 176 y las inmediaciones por el violento cruce que protagonizaron los integrantes dos presuntas facciones de UOCRA, el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción.“Personas que no identificamos con la actividad de la construcción y que no son Paraná, ingresaron y usurparon el gremio”, comunicó ael secretario gremial de UOCRA Entre Ríos, Hugo Salazar. “No tienen nada que ver con la actividad de la construcción; son marginales que vinieron de otro lado”, remarcó.“Son de Rosario, unas 30 personas, golpearon al trabajador que se disponía a abrir la casa gremial y algunos tienen armas”, completó otro de los dirigentes sindicales.Aunque desde Uocra Paraná se negó esta versión, según los primeros datos,Las personas que irrumpieron violentamente este viernes en la sede de calle Andrés Pazos 176, serían empleados de empresas tercerizadas de Rosario.Según representantes del sindicato local, estas personas tomaron la sede y se atrincheraron. En el afán de desalojarlos, los mismos trabajadores destrozaron las ventanas. En medio de la tensión, intervino personal policial que tiró gases para disuadir a las personas que se concentraron sobre la calle céntrica y debieron cortar el tránsito.Un video al que accediómuestra los primeros momentos de los incidentes: hubo gritos, corridas y detonaciones: