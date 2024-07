Un ex CEO de YPF asumirá como viceministro en el Ministerio de Economía

El ministro de Economía Luis Caputo designará al director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF Daniel González como viceministro coordinador de las áreas de Energía y Minería.Así se lo confirmaron fuentes oficiales a este medio. González, sin embargo, no será el reemplazante de Joaquín Cottani, quien dejó el cargo de Programación Económica, el virtual viceministro de Economía, semanas atrás. En ese momento desde el Palacio de Hacienda se adelantó que su lugar sería ocupado por el economista chileno José Luis Daza, pero esa designación está demorada y no son pocos los que dicen que nunca se concretará.“González será viceministro coordinador de energía y minería. Eduardo Rodríguez Chirillo sigue como secretario de Energía. Es una excelente incorporación y muy complementaria a Chirillo y Lucero [por Luis Lucero, secretario de Energía]”, explicaron fuentes oficiales. Al momento de publicarse esta nota, desde el entorno de Chirillo aseguraban que no tenían detalles de la designación.El ejecutivo, integrante desde hace tres años de la plana mayor de IDEA –la organización de CEOs que organiza el tradicional Coloquio todos los años y que actúa como entidad empresaria que elabora propuestas a todos los gobiernos en distintas áreas de la economía– podría tener una ascendencia particular sobre el área de energía y de minería por su trayectoria en el sector.González es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Ingresó a YPF en 2012 tras la nacionalización de la compañía y se desempeñó en distintas posiciones. Fue durante años el CFO de la firma y actuó luego como CEO interino. Antes de su paso por la petrolera, trabajó en el banco Merrill Lynch/Bank of América en Buenos Aires y Nueva York.Hace algunos días, en una rueda de prensa al presentar el lema del coloquio de IDEA de este año, González había comentado: “Tenemos una visión positiva de la ley Bases fundamentalmente porque finalmente sale una ley para este Gobierno, es importante. Mucho del contenido son cosas con las que venimos machacando hace tiempo. Sobre todo, la reforma laboral, aunque en la ley solo hay algunas de esas cosas, pero son cosas que venimos planteando hace tiempo”, aseguró Daniel González, director ejecutivo de IDEA. “Estamos de acuerdo con el RIGI. Pero no van a llegar decenas de millones de dólares de inversión sin una macro ordenada y confiable, aunque es un paso en la dirección correcta”, agregó González, ex CEO de YPF.“Esto es un ajuste absolutamente ortodoxo y nadie puede estar sorprendido que pase por una recesión brutal. El presidente fue elegido cuando dijo que iba a pasar eso. Nosotros miramos el contexto y miramos que la receta de desequilibrio fiscal y estímulo al consumo no funcionó. Alguien nos presentó una propuesta distinta: un ajuste fiscal relevante para que nunca más el Estado sea el ancla que tira para abajo a toda la economía. Vemos que pareciera que la peor parte ya pasó”, añadió González.