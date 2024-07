El nuevo sistema de gestión de comedores se presentó en sede de UPCN

Política Implementarán digitalización de datos en comedores escolares y comunitarios

Con la presencia de funcionarios de Comedores y de Modernización, este miércoles se desarrolló en UPCN el acto de firma de convenio y presentación del nuevo Sistema de Gestión de Comedores, que permitirá agilizar la carga de datos de los comedores escolares de la provincia. "Hoy es un día significativo porque lo que estamos haciendo surgió en la paritaria", subrayó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez. Además, aseguró que "este tipo de cambios nos van a conducir a una administración pública cada vez mejor. Y los sindicatos no seremos un obstáculo, sino un camino para lograrlo".El acto se realizó en el Salón "Juan Domingo Perón" de UPCN, con la presencia del Secretario de Modernización, Emanuel Gainza; el Director de Comedores, Lautaro Azzolini; el Secretario de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Pablo Omarini; y el Director General de Modernización Administrativa, Alejandro Mildenberger."Hoy es un día significativo porque lo que estamos planteando surgió en la paritaria, es decir que hemos conseguido la negociación colectiva para los trabajadores de Comedores. Y esta es la nueva manera que tenemos de dar nuestras luchas, en una mesa de diálogo, viendo de qué forma aportamos soluciones", resaltó la dirigente gremial.Recordó que "hace 15 o 20 años atrás nos juntábamos con las cocineras en un salón muy chiquito para ver si lográbamos el descuento de la obra social y los aportes jubilatorios. No tenían ART, no se respetaba la cantidad de horas de trabajo. En algún momento hasta tuvimos que hacer un afiche que decía 'las cocineras son empleadas públicas' porque ni siquiera tenían acceso a derechos básicos que tenía cualquier empleado del Estado". Por eso remarcó: "Lo que tenemos hoy en Comedores no lo tuvimos siempre. De a poco este Sindicato fue obteniendo conquistas para los trabajadores"."Quisimos que Comedores sea el primer lugar donde hablemos de modernizar la administración pública, a lo cual tampoco hay que tener miedo", expresó Domínguez. "Hay resistencia a que los cambios sucedan", reconoció, pero sostuvo que "no hay que hacerse problema por los cambios, porque nos van a dar una administración pública mejor. Los trabajadores del Estado necesitamos que el Estado sea cada vez mejor, tenemos que defender nuestro lugar de trabajo y nuestra tarea", resaltó en ese sentido.También señaló que "muchas veces la sociedad piensa que los sindicatos vamos a ser un obstáculo, pero hoy estamos demostrando lo contrario: que vamos a ser un camino posible para que esta administración pública brinde a los entrerrianos un servicio cada vez mejor". Respecto a esto, la Secretaria Adjunta de UPCN expresó: "Seremos nosotros quienes propondremos mejoras de este sistema, quienes digamos si hay dificultades, los que detectemos si hay problemas con otros compañeros y los que informemos de qué manera se pueden resolver".Por su parte, el Director de Comedores señaló que el área "tiene una carga de papel muy grande, que hace muy difícil trazar políticas para poder pensar soluciones a largo plazo", por lo que el nuevo sistema "permitirá mejorar el trabajo diario, que sea más ágil, tener la información mucho más rápido y eso signifique mejor toma de decisiones".Pidió "pensar a la tecnología como un aliado y no como algo que genera pánico" y afirmó que "la idea es que la herramienta sirva a cocineros para trabajar diariamente". Al respecto aclaró: "La herramienta no es persecutoria, no está pensada para que sientan la presión de parte de un director, sino para simplificar el trabajo".El Secretario de Modernización, Emanuel Gainza, remarcó que la tecnología "va a cambiar la forma en que hoy trabajamos. Y sobre todo el Estado, que es el que administra los recursos de la gente, tiene que aprovechar la tecnología para ser mas eficiente y más eficaz".Adelantó que "en los próximos meses vamos a trabajar en la implementación de esta herramienta, que necesita que el recurso humano la tome como propia". Por ello solicitó a los trabajadores que "colaboren para mejorarla juntos, en base a la práctica"."Vamos a automatizar muchas cosas que se hacen en forma manual. Y eso va a permitir, por ejemplo, relevar la infraestructura de los comedores, detectar si hay un problema urgente que reparar, alguna medida a tomar a corto plazo. Y también nos va a permitir tener información para tomar mejores decisiones y, por ejemplo, comprar de manera más inteligente, o saber cuántos chicos tienen menú celíaco en la provincia en tiempo real".En tanto, el Secretario de Gestión Social apuntó que "el cambio se hace desde adentro y con los actores, que son los trabajadores que están todos los días" y en ese orden aseguró que "los gremios son parte de este cambio".