ENERSA implementa cuatro planes para abonar las facturas que llegan con aumento

A partir del aumento que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía, implementó a partir del 1º de junio para el servicio de electricidad, desde la empresa de Energía de Entre Ríos (ENERSA), pusieron en vigencia cuatro modalidades de pagos para que los usuarios pueden hacer frente al pago de las facturas.Así lo anunció, Ignacio Bergallo, presidente de ENERSA, quien en diálogo con, explicó cada una de las alternativas, las cuales ya están vigentes.En primer término, aclaró que “desde ENERSA y la Provincia nos vemos obligados a trasladar al cliente”, el aumento en el costo de la energía que dispuso Nación, y es por ello que se decidió implementar “esta serie de planes de contención a los efectos de minimizar el impacto que va a tener la factura de julio y agosto”.Concretamente,. ElElLaY el“Queremos brindar un abanico de soluciones y que cada usuario pueda elegir la que más le conviene. Abarca al 100 por ciento de los clientes con distintos planes”, indicó Bergallo y acotó que para acceder a estos planes se debe llamar al 0800 -777 -0080 o en las oficinas comerciales de forma presencial.Por otra parte y al hacer referencia al aumento que se verá reflejado en los próximos meses, afirmó que el impacto de la suba “es muy importante, ya que es del 89 por ciento para usuarios residenciales y se va a notar en su magnitud con los vencimientos de julio”, pero reiteró que “es ajeno a la provincia, a Enersa y la implementación de las facilidades de pago, es una decisión que tomó el Gobernador para tratar de paliar el impacto de este aumento”.Bergallo además recordó la importancia de los usuarios del servicio se vuelvan a anotar en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para lo cual hay tiempo hasta el 31 de julio. “Si pueden ser catalogados en la banda de subsidios que les corresponde, el descuento sigue siendo importante”, destacó.En la página web de ENERSA hay un instructivo sobre cómo se debe hacer la inscripción y en las facturas hay un QR para acceder a la explicación.

Vale recordar que la quita de subsidios que empezó a implementar el gobierno nacional implica un aumento en la factura de luz. Se trata de un proceso gradual en el que los subsidios dejarán de ser generales y pasarán a estar focalizados. Para ello los usuarios deben completar la inscripción al RASE.La reestructuración del esquema será triple: menor subsidio; topes en los kilovatios/hora por mes; y aumentos en el valor de la energía.En otra de las modificaciones importantes al esquema de subsidios, el Gobierno Nacional establece nuevos topes de consumo para la energía subsidiada de los Niveles 2 y 3. Esto quiere decir que a partir de ahora se determinan los volúmenes máximos de consumo subsidiable para las categorías N2 y N3. N2: 350 kWh por mes y N3: 250 kWh.Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites, tendrán subsidiados hasta 350 kWh por mes.En tanto, los sectores de ingresos medios (N3) tendrán un tope mensual de subsidios de 250 kWh (antes era de 400 kWh por mes).Todos los consumos que superen estos topes, pagarán el resto de la tarifa de forma plena. Esto quiere decir que pagarán el costo total sin importar si tienen ingresos bajos (N2) o medios (N3).N1: Sin subsidios. Ingresos familiares Superiores a 2.706.848,00 pesos. Abonan la tarifa plena. No tienen tope de consumo.N2: Ingresos familiares bajos menores a 773.385,00 pesos. Escasos recursos. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.N3: Ingresos familiares medios entre 773.385 pesos y 2.706.848,00 pesos. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.