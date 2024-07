Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete conjunto en Chajarí

Como lo viene haciendo en distintas localidades, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete conjunto, esta vez con el municipio de Chajarí. Los equipos de ambas administraciones intercambiaron inquietudes relacionadas con infraestructura y servicios.



En el encuentro estuvieron presentes, junto al mandatario y al intendente Marcelo Borghesan, ministros del gabinete provincial, funcionarios del ejecutivo municipal y el diputado nacional Pedro Galimberti.



Al hacer un repaso de la situación actual, el gobernador dijo estar orgulloso de lo actuado durante los primeros seis meses de gestión. "A nosotros nos votaron para cambiar la realidad, no para defender el statu quo y hacer lo mismo que hacían los que nos antecedieron, que es patear los problemas para adelante", subrayó.



"Estamos corrigiendo esos problemas, defendiendo nuestra caja provincial, el 82 por ciento móvil; pero no a expensas del sector privado, porque entendemos que lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo privado, los emprendedores, comerciantes y pymes. No podemos desvestir a uno para vestir a otro y eso, obviamente, implica costos. Yo estoy orgulloso de asumir esos costos", destacó el mandatario.



Enumeró luego acciones de gobierno que se vienen desarrollando, como la digitalización de los trámites administrativos, los avances en el proyecto para la reforma política y las negociaciones para lograr el traspaso a la provincia, sin deuda, de las obras públicas que el gobierno nacional no concluirá.



También volvió a destacar la importancia del trabajo conjunto con los municipios y la necesidad de encarar desde el Estado aquellas obras de infraestructura necesarias para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos. "Defendemos la obra pública y estamos haciendo todo este esfuerzo de tener el gobierno más austero de la historia de la provincia para poder hacer obras", enfatizó.



"Para mí la forma de gobernar es en equipo. Tenemos que resolver juntos los problemas de los vecinos", continuó diciendo el gobernador, quien finalmente mencionó que realiza reuniones de gabinete conjuntas en distintas ciudades para conocer "qué es lo que está demandando la gente" y tomar como propias esas prioridades para dar respuestas a los entrerrianos.



Por su parte, el intendente Marcelo Borghesan destacó que "para nosotros es muy valioso que hoy estén presentes en Chajarí" y cuestionó la "poca presencia en el norte entrerriano" de las autoridades provinciales en los últimos ocho años.



"La verdad que nos hace falta tener en territorio la presencia del gobernador y de los funcionarios. Es importante que estén en nuestra ciudad, en nuestra región, porque toman conocimiento directo de los problemas y se llevan una impresión del cara a cara", subrayó.