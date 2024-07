Vuelven a tratar los proyectos para la reducción de la jornada laboral

La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados reanudará este martes el tratamiento de los proyectos para reducir la jornada laboral, con una reunión informativa donde expondrán empresarios de organizaciones empresarias provinciales, abogados laboralistas, y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Desde que fueron presentados los diversos proyectos de Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino, esta será la tercera reunión donde se analizarán los textos, en donde la mayoría proponen desde 40 hasta 30 horas semanales, en lugar de las 48 horas semanales que hoy se establecen en la ley 11.524 que está vigente desde 1929.



Desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza están en contra de impulsar una reducción de la jornada laboral, como están proponiendo la mayoría de los legisladores opositores.



La comisión comenzará a trabajar el martes desde las 11, para que nuevamente puedan dar su opinión sobre estos proyectos como sucedió en la reunión del 6 de junio pasado.



Quienes expondrán serán el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario; el ex funcionario y representante de la UIA, Juan José Etala; Nazarena Bitscho de la Asociación de Laboralistas de Buenos Aires; Luisa Contino de la Asociación de Laboralistas de Tucumán; Eduardo Curuchet del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Plata, y Pablo Anino, quien es economista de Radio Con Vos y la Izquierda Diario.



Si bien todos los legisladores del kirchnerismo, de la izquierda y el socialismo quiere reformar la cantidad de horas diarias que se pueden trabajar, uno de los proyectos presentados por el presidente de la comisión, Martín Tetaz, habilita a que la distribución de horas se acuerde en las convenciones colectivas de trabajo.



En línea con eso, el radical señaló en la última reunión que proponen "un periodo de exploración de jornadas alternativas a modo de evaluar si se sostiene la productividad", y desarrolló los fundamentos de su propuesta: "La clave central es, además, poder generar la herramienta para que el convenio tenga flexibilidad en la reestructuración de la jornada laboral".



Los otros proyectos para reducir la jornada laboral

Entre los proyectos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, quien propone no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.



En el mismo sentido está el del diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria-, cuyo texto establece que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.



Por otra parte, las propuestas de Eduardo Valdés (UP - CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales. (Ámbito)