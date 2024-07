Expropiación de terrenos del Patito: "Es fundamental que sean de todos"

Este mes, el bloque oficialista en el Concejo Deliberante de Paraná aprobó, sobre tablas y por mayoría, un proyecto de ordenanza mediante el cual se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la zona comprendida por las calles Gregoria Matorras de San Martín, al Este; Manuel Alberti, hacia el Sur; Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955, al Noreste; y Av. Laurencena, al Norte. Estos terrenos aparecen como lindantes, pero a la vez indivisibles del Parque Urquiza, y como continuación del Parque Patito Sirirí”.La norma señala que la expropiación “tiene por objeto la preservación del patrimonio paisajístico, cultural, turístico e histórico, anexando los respectivos lotes, los que formarán parte del Parque General Justo José de Urquiza”.Además, también el diputado provincial Juan Rossi (Juntos por Entre Ríos) presentó en la Legislatura un proyecto para la incorporación de esos terrenos al Parque Urquiza de Paraná.En diálogo con el programa, de, expresó que “en función de la solicitud y ordenanza del HCD de Paraná, que planteó la necesidad de declararlo de utilidad pública los terrenos, presentamos el proyecto. En Entre Ríos solo la legislatura, es decir, senadores o diputados, tienen la posibilidad por Constitución y leyes de poder implementar el mecanismo de expropiación”.“La semana anterior hubo sesión y giró a comisiones. Este martes hay comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Ambas se juntan para conversar sobre los dos proyectos que hay, porque uno similar presentó la diputada Zoff”, dijo.Indicó que “para nosotros es muy importante que sea de la ciudad, que lo puedan disfrutar todos. El viernes nos reunimos con la intendenta Rosario Romero y comparte en que avancemos en la legislatura. Tiene que tener media sanción en Diputados y Senadores. Hay un tema que es conocer cuánto valen efectivamente. El remate no se pausó, es una cuestión de privados. No obstante, la jueza interviniente avisó que el terreno a rematar estaba en un proceso de posible expropiación. Es una de las partes más altas, un balcón natural que tiene un valor patrimonial, natural, turístico. Es fundamental que sea de todos los paranaenses”.“Aún no se sabe el precio del mercado de esos terrenos, porque en Argentina los valores fiscales están muy separados de los precios del mercado. Por eso empieza el remate con un valor muy bajo, de 4 millones de pesos, porque es el valor fiscal que tiene el inmueble”, agregó.Remarcó que “el Partido Socialista tiene una tradición y defensa muy fuerte de los espacios públicos, naturales de la ciudad y la provincia. Para nosotros eso hace una ciudad moderna y acorde a los tiempos que se vienen: naturaleza, ocio, paisajes, poder circular. Como no son lugares cercados la gente no sabe muchas veces que son terrenos privados. No cuestionamos a los privados porque se ha hecho todo en regla, pero hay una idea de bien público, en función de lo que planteó la ordenanza”.Indicó también que “el gran tema es quién pone la plata. En la ciudad dicen que no hay plata y en la provincia también. Por eso nosotros queremos que entre en el Presupuesto que viene. Los procesos de expropiación son largos”.Por su parte, Sofía Gan, presidenta del PSP, indicó que “venimos de una reunión con la Asamblea Ciudadana Vecinalista y nos contaban que esto tiene mucha historia de reclamos en los paranaenses, en la vecinal. no solo los que viven cerca, sino todos los paranaenses. El Patito Sirirí y sus terrenos significan mucho, es donde pasamos nuestras tardes, donde paseamos el fin de semana. Creemos que es muy importante que empiecen a pertenecer a Paraná y los sigamos disfrutando”.Sobre el remate de los terrenos, comentó que “se está realizando, es público. La oferta arrancó en 4 millones de pesos y ya va casi 30 millones de pesos como oferta. Termine el miércoles 3 de julio, a las 7”.“Tomamos con mucho entusiasmo el tema. El Socialismo, desde donde le toque, busca una sociedad más justa e igualitaria”, agregó.