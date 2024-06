Asamblea general de la OEA adopta nueva declaración sobre la cuestión Malvinas

Foto 1/2 Foto 2/2

Durante la cuarta sesión plenaria, luego de la intervención de la Canciller Mondino y tras numerosas intervenciones de estados miembros de la Organización en respaldo a la posición argentina, la Asamblea adoptó por aclamación una nueva Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas que reafirma, una vez más, la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte inicien, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia. Asimismo, expresa la satisfacción de la Asamblea General por la voluntad del Gobierno argentino de continuar explorando todas las vías posibles para la solución pacífica de la controversia y por su actitud constructiva en favor de los habitantes de las Islas Malvinas.



Tras la adopción, Mondino agradeció a sus pares del continente y afirmó: "Apoyada en el sentimiento unánime del pueblo argentino, quiero resaltar la histórica solidaridad del continente americano y agradecer el permanente apoyo en la Cuestión Malvinas. El paso del tiempo no ha erosionado la legitimidad de nuestra demanda y la solidez de nuestros derechos permanece intacta".



En su intervención, la Canciller argentina puso de relieve que la Cuestión Malvinas "es un tema central para todos los argentinos. Nuestra Constitución Nacional así lo reconoce. Se trata, por tanto, de un objetivo que trasciende a los gobiernos y constituye una verdadera política de Estado, en la que coincidimos todas las fuerzas políticas de mi país".



Recordó que "el paso del tiempo no ha erosionado la legitimidad de nuestra demanda y la solidez de nuestros derechos permanece intacta. Nuestra convicción de que esta controversia de larga data debe ser resuelta mediante el diálogo entre ambas partes permanece inquebrantable".



"Ninguna de las resoluciones sobre la Cuestión Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas ha incluido jamás referencia alguna a la libre determinación", agregó. "El Reino Unido procura forzar tal principio en favor de los habitantes británicos de las Islas. Las Naciones Unidas han referido en todos sus pronunciamientos a los 'intereses' de la población de las islas y no a sus 'deseos'. Así, las Naciones Unidas confirman que el derecho a la libre determinación no es aplicable en la Cuestión de las Islas Malvinas".



La Canciller puso de relieve que "lo expuesto no significa que la Argentina sea indiferente a los intereses, bienestar o prosperidad de los isleños. Muy por el contrario, nuestro país ha mantenido y mantiene una actitud constructiva respecto de los habitantes de Malvinas, teniendo en cuenta sus intereses y respetando su modo de vida, de conformidad con nuestra Constitución Nacional y la Resolución 2065 de las Naciones Unidas".



"Desde la asunción del presidente Javier Milei la Argentina ha buscado renovar y profundizar las relaciones con el Reino Unido, explorando nuevos espacios de cooperación bilateral que conduzcan a generar la confianza necesaria para avanzar hacia el diálogo que la Comunidad Internacional reclama a las dos partes", sostuvo.



Sobre el final aseguró: "La República Argentina aspira a que nuestra región sea reconocida como un ejemplo de paz y diálogo entre las naciones, y para lograrlo es necesario encontrar una solución a la controversia de soberanía sobre las islas Malvinas".



Durante el tratamiento del tema en la Asamblea General, numerosos países manifestaron su apoyo a la Argentina y recordaron que este tema también está presente en otros foros internacionales y de la región. El representante del Paraguay destacó el compromiso de los Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados con el respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas. Honduras, por su parte, subrayó el acompañamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en este tema; y la delegación de Bolivia se refirió al apoyo expresado por el Grupo de los 77 y China. Finalmente, la delegación de Colombia recordó el pronunciamiento de las Ministras y Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores del Consenso de Brasilia.



También acompañaron la posición argentina en sus intervenciones las delegaciones de Brasil, Guatemala, Costa Rica, Perú, México, Panamá, Suriname, Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, el Secretario General de la OEA y Uruguay, delegación que solicitó la adopción del proyecto de declaración por aclamación.



Por otra parte, la Canciller fue parte del Encuentro de Alto Nivel con La Comunidad del Caribe (CARICOM), junto a la Subsecretario General de Relaciones Exteriores y Comunitarias del organismo, Elizabeth Solomon.



La Ministro remarcó que nuestro país siempre ha reconocido la importancia de consolidar fuertes vínculos con las naciones de la Comunidad del Caribe. Nuestra relación está arraigada en una profunda historia y se basa en luchas compartidas por la independencia, el desarrollo económico, la integración y una visión común para un mundo más próspero. "La Argentina está dispuesta a ampliar y profundizar nuestros vínculos, en todos los aspectos", afirmó.



Recordó también "los lazos de larga data entre Argentina y CARICOM. En este 2024 conmemoramos varios aniversarios de establecimiento de relaciones diplomáticas: 50 años con Granada y Bahamas y 60 con Trinidad y Tobago. La cooperación bilateral ha sido un eje central de nuestra relación en áreas como educación y atención sanitaria hasta la agricultura e intercambio cultural, y compartimos valores en foros regionales y globales".



"Nuestro país ha sido un socio comercial confiable para muchos países de la CARICOM, particularmente en el intercambio de productos agrícolas. Argentina puede ofrecer alimentos y servicios relacionados a precios competitivos, pero, sobre todo puede contribuir a aumentar la producción agrícola local", añadió.